Le prochain iPhone commencera avec 128 Go de stockage

(Pocket-lint) - Le prochain iPhone dApple, la série 13 qui devrait être lancée le mardi 14 septembre , proposera 128 Go de stockage comme offre de base sur tous les modèles - pas seulement la série Pro comme Apple a décidé de le faire en 2020 sur la gamme iPhone 12.

Le rapport provient de lanalyste de la chaîne dapprovisionnement Ming-Chi Kuo, qui détient une note de précision de plus de 75% sur toutes ses prédictions concernant les détails des futures versions de produits dApple. Plus tôt cette année, Kuo a prédit que liPhone 13 aurait une encoche plus petite et des batteries plus grandes - deux caractéristiques qui semblent pratiquement confirmées à quelques jours de lannonce finale.

Cette année, on attend également une augmentation de loffre de stockage maximale de 512 Go à 1 To exclusivement sur la série Pro, ce qui fait lobjet de rumeurs depuis au moins quelques années. La société de Cupertino a utilisé pour la première fois une option de stockage de 1 To sur un appareil iOS en 2018 avec la sortie de la série iPad Pro de 3e génération.

Les configurations de stockage de la série iPhone 13 de nouvelle génération devraient se présenter comme suit :

128 Go

256 Go

512 Go

128 Go

256 Go

512 Go

1 To

