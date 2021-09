Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle page publiée dans les communautés de support dApple détaille les risques de monter un iPhone sur le guidon dune moto, la société avertissant les utilisateurs que le système dimage optique (OIS) délicat pourrait être compromis en raison des vibrations "générées par une moto de grande puissance. moteurs ».

Lavertissement semble plutôt spécifique et extrêmement tardif étant donné quApple a utilisé pour la première fois OIS sur le module de caméra iPhone depuis la sortie du plus grand iPhone 6 Plus en 2014, cependant, il est possible que le problème nait suscité quune sorte de attention notable jusquà récemment.

Cependant, en utilisant une recherche avancée rapide sur Twitter, nous avons pu trouver des tweets de 2019 avertissant que liPhone perdait définitivement sa capacité de mise au point automatique après un bref trajet en hélicoptère.

Q à propos de la *physique* de lappareil photo de liPhone XR : après une heure de trajet en moto avec le téléphone sur un support de guidon, jai enlevé le téléphone et ouvert lappareil photo. Il ne faisait pas la mise au point (limage était floue et tremblait légèrement). La caméra frontale (selfie) était bien. 1/2 – Rich Mintz (@richmintz) 15 avril 2019

Sur leur page de support, Apple prévient :

"Les moteurs de moto à haute puissance ou à grand volume génèrent des vibrations intenses de grande amplitude, qui sont transmises à travers le châssis et le guidon. Il nest pas recommandé dattacher votre iPhone à des motos avec des moteurs de grande puissance ou de grand volume en raison de lamplitude de la vibration dans certaines gammes de fréquences quils génèrent."

En termes de solution, il ne semble pas y avoir de remède parfait pour les vibrations puissantes quune moto lourde produit, cependant, pour les cyclomoteurs, les scooters, les vélos électriques ou tout autre moyen de transport moins intense, Apple recommande une vibration support damortissement pour soulager le stress sur le système de caméra.

