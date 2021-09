Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les annonces sur un site Web de commerce électronique ukrainien semblent avoir révélé les détails de la série iPhone 13 qui sera dévoilée lors de lévénement Apple du 14 septembre .

Il ny a eu aucun doute quant au lancement de nouveaux smartphones ce mois-ci, bien que ces dernières informations confirment peut-être les rumeurs qui ont déjà tenté de déterminer le stockage, les options de couleur et les modèles qui seraient réellement lancés.

Selon les listes du site sans nom - repérées pour la première fois par 91Mobiles - liPhone 13, liPhone 13 mini, liPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max proposeront des packages de stockage et des finitions assez différents pour les utilisateurs.

LiPhone 13 et liPhone 13 mini standard seraient proposés dans les mêmes six coloris : noir, bleu, violet, rose, blanc et PRODUIT (rouge).

La variante plus petite du nouveau produit phare proposera des options de stockage de 64 Go et 128 Go, tandis que liPhone 13 standard augmentera jusquà 128 Go et 256 Go.

Les modèles diPhone 13 Pro et Pro Max, selon les listes, seront disponibles en noir, argent, or ou bronze, mais, comme les variantes plus petites, varieront également en termes de stockage. Le Pro sera disponible en versions 128 Go et 256 Go, tandis que le Pro Max sétend à une énorme variation de 256 Go et 512 Go.

Comme pour toute fuite, bien sûr, il est important de prendre toutes ces informations avec des pincettes.

Bien que les informations vues dans les premières listes semblent correspondre aux rumeurs de lindustrie qui ont circulé pendant une grande partie de lannée, il est tout simplement impossible den être sûr tant quelles ne proviennent pas dApple.

Cela devrait se produire le 14 septembre, comme nous le disons, et nous couvrirons lévénement en direct - assurez-vous de vérifier toutes les spécifications officielles, les fonctionnalités et les détails des prix.