Apple confirme la date du 14 septembre pour le lancement de liPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a envoyé des invitations à son prochain événement spécial, largement pensé pour le lancement du nouvel iPhone , un nouvel iPad mini et Apple Watch Series 7 .

Simplement intitulé California streaming – un jeu de mots sur California Dreamin peut-être ? - lévénement semble suivre le format des récents lancements dApple, offrant un flux en ligne plutôt quun événement en personne.

La diffusion aura lieu le 14 septembre à 10h, heure du Pacifique et nous donne enfin un événement sur lequel épingler toutes les dernières rumeurs.

La prochaine génération diPhone est attendue. On ne sait actuellement pas sil sappellera iPhone 12S (ce qui devrait être le cas) ou iPhone 13. Les experts sont divisés quant à savoir si Apple utilisera le surnom S ou utilisera 13 du tout, étant donné que ce nest pas de chance pour certains.

Le nouvel iPhone devrait améliorer la technologie de lécran, offrant un affichage ProMotion 120 Hz plus rapide avec un taux de rafraîchissement adaptatif, tandis que les rumeurs suggèrent également que lencoche se rétrécira également.

Il est temps, pour être juste.

Lappareil photo pourrait faire lobjet dune refonte et lintroduction dune nouvelle génération de matériel alimentant le téléphone configurera lannée prochaine les appareils Apple.

LApple Watch Series 7 pourrait changer de conception pour être plus carrée comme la génération actuelle de modèles diPhone, et il pourrait y avoir davantage de capteurs améliorés pour une nouvelle gamme de fonctionnalités.

L iPad mini na pas été actualisé depuis un certain temps, donc une mise à jour du modèle plus petit proposé par Apple serait la bienvenue.

Il y aura probablement beaucoup plus de contenu dans lévénement, une extension des services, plus de discussions sur la connectivité entre les appareils domestiques, la confirmation du déploiement diOS 15 et bien plus encore.

Quand est le Black Friday 2021? Les meilleures offres du Black Friday US seront ici Par Maggie Tillman · 7 Septembre 2021

Nous nous attendons à un deuxième événement Apple plus tard en septembre pour se concentrer sur Mac - les semaines seront donc chargées à Cupertino.