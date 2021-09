Lemballage présumé de liPhone 13 confirme le nom

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple devrait annoncer ses prochains modèles diPhone avant la fin du mois et la dernière fuite semble avoir confirmé que les nouveaux appareils sappelleront iPhone 13.

Une vidéo supprimée depuis a été initialement publiée par lutilisateur de Twitter @PinkDon1 - puis republiée par dautres utilisateurs - montrant des piles de plusieurs boîtes blanches avec une image dun étui en silicone noir. Lemballage indique "iPhone 13 Pro Max" "Coque en silicone" et porte la marque MagSafe en dessous.

On pense que la vidéo a été prise dans une usine de fabrication ou un entrepôt de distribution, bien quil ny ait rien pour valider la source et quil soit donc possible que les boîtiers soient des faux, plutôt que des boîtiers Apple officiels en attente dexpédition pour les nouveaux appareils.

Le nom du prochain iPhone est actuellement un peu en suspens, avec des discussions sur liPhone 12 et liPhone 14, bien que la plupart des rumeurs se réfèrent aux appareils sous le nom diPhone 13, suggérant que cest ainsi quils seront appelés, malgré le numéro 13 communément associé à la malchance.

Les prochains modèles diPhone devraient être proposés dans les mêmes options de taille que les modèles diPhone 12, bien quil soit dit quils offriront une encoche plus petite, des batteries plus grandes et de nouvelles fonctionnalités dappareil photo. Les rumeurs prétendent également que liPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max seront équipés de la technologie de taux de rafraîchissement ProMotion 120Hz dApple .

Pour linstant, rien nest officiel, même si une date de lancement des prochains iPhone devrait être annoncée de manière imminente. En attendant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant les appareils dans notre fonction de rafle séparée.

