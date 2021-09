Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a finalement annoncé le début de son déploiement aux États-Unis pour permettre aux propriétaires diPhone et dApple Watch dajouter leurs identifications officielles dÉtat dans Apple Wallet . Alors quaujourdhui, seuls deux États sur cinquante offrent la possibilité de numériser votre carte didentité, lArizona et la Géorgie, six autres, le Connecticut, lIowa, le Kentucky, le Maryland, lOklahoma et lUtah, prévoient de suivre dans les mois à venir.

Bien que cela exclue environ 85 pour cent des États-Unis au départ, cest au moins un début, nest-ce pas ?

Apple note quune grande clé ici est que la TSA, qui est lagence de protection qui garde tous les aéroports américains, permettra à certaines lignes de sécurité des aéroports avec la technologie requise pour pouvoir lire les cartes didentité depuis Apple Wallet . Noubliez pas que les cartes didentité de lÉtat sont lues et vérifiées à laide du même système de contact sans fil que vous utiliseriez pour payer avec votre iPhone dans un café - ce nest pas seulement une photographie numérisée de votre carte didentité.

La société écrit,

Une fois ajoutés à Wallet, les clients peuvent présenter leur permis de conduire ou leur carte didentité à la TSA en appuyant simplement sur leur iPhone ou Apple Watch sur le lecteur didentité... Ce nest quaprès avoir autorisé avec Face ID ou Touch ID que les informations didentité demandées sont libérées de leur appareil, ce qui garantit que seules les informations requises sont partagées et que seule la personne qui a ajouté le permis de conduire ou lID dÉtat à lappareil peut les présenter. Les utilisateurs nont pas besoin de déverrouiller, montrer ou remettre leur appareil pour présenter leur pièce didentité.

On ne sait pas encore si Apple prévoit détendre la fonctionnalité à léchelle mondiale, mais en attendant, voyons sils peuvent réussir à lapporter dabord dans les cinquante États.

Pour lire le communiqué de presse complet dApple, appuyez ici .