Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Dans lune des rumeurs futures sur iPhone les plus surprenantes que nous ayons jamais entendues, un nouveau rapport affirme maintenant quApple pourrait très bien lancer une fonctionnalité révolutionnaire dans lappareil de cette année qui permettra aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques et denvoyer et de recevoir des messages texte - même si vous êtes perdu au milieu des bois et que vous navez absolument aucun signal cellulaire.

Comment lentreprise de Cupertino compte-t-elle rendre cela possible ? Satellites. Et pas nimporte quels satellites, ce sont des satellites LEO, ce qui signifie que contrairement aux satellites géostationnaires traditionnels - des appareils qui mettent 24 heures pour orbiter autour de la terre, les satellites terrestres bas (LEO) nont besoin que denviron une heure ou deux heures pour effectuer une rotation complète (aka période orbitale) autour de notre planète.

Cela signifie quavec un réseau de suffisamment dentre eux flottant autour de la terre, il ny aurait aucun endroit dans le monde entier où vous ne pourriez pas maintenir un signal avec un.

Maintenant, alors que normalement nous pourrions rejeter une rumeur aussi ostensiblement stupide, hors du champ gauche, le rapport vient de la bouche très précise de Ming-Chi Kuo, un analyste avec un record de précision de plus de 75% en ce qui concerne ses prédictions sur le prochain Apple. produits, selon AppleTrack .

Vous avez peut-être déjà entendu parler des satellites LEO par Elon Musk, dont la société SpaceX supervise Starlink , un projet commercial dunités LEO auquel Musk espère pouvoir un jour vendre laccès à travers le monde. Pour le moment, Starlink est disponible pour tester dans une petite version bêta publique pour les personnes situées dans le nord des États-Unis et du Canada.

Apple, cependant, nutilisera pas la flotte de satellites de Starlink pour atteindre son objectif denvoyer des SMS même si vous êtes coincé au milieu de locéan, mais collaborera très probablement avec Globalstar, une entreprise qui aurait déjà travaillé en étroite collaboration avec Apple. fabricant de modems, Qualcomm, pour développer les technologies nécessaires pour permettre à un appareil mobile de communiquer correctement avec les satellites LEO.

Qualcomm devait initialement sortir des modems compatibles LEO sur leurs puces 2022 X65, cependant, Kuo affirme quau lieu dattendre, Apple a plutôt commandé une puce X60 personnalisée à la société qui dispose dune compatibilité LEO spécialement équipée.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 30 Août 2021

Pour un aperçu de toutes les autres fonctionnalités et rumeurs de liPhone 13 dont nous avons entendu parler, consultez tout ce que nous avons rassemblé ici.