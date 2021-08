Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a testé des modèles alternatifs du prochain iPhone 13 avec lajout de Touch ID en conjonction avec Face ID, bien quil soit peu probable quune unité avec les deux formes de biométrie soit publiée cette année, selon le rapport de Mark Gurman de Bloomberg .

La possibilité pour Apple dajouter Touch ID à liPhone a été évoquée depuis que la fonctionnalité a été supprimée de l iPhone X en 2017. Depuis lors, les fans de la technologie de lecture dempreintes digitales ont exhorté Apple à rajouter la fonctionnalité en utilisant un sous -display reader, quelque chose que Samsung et Google utilisent depuis des années sur leurs gammes respectives Galaxy et Pixel, mais quelque chose quApple a hésité à mettre en œuvre en raison de problèmes de qualité et de précision biométrique.

Sur ses derniers modèles diPad Air , Apple a supprimé le lecteur Touch ID du bouton daccueil, mais pour la première fois, a choisi de ne pas passer à Face ID mais plutôt dintégrer Touch ID dans le bouton dalimentation de liPad Air.

Les nouvelles ici proviennent de la newsletter Power On de Gurman, qui a un taux de précision dun peu moins de 90 pour cent selon AppleTrack .

Photos présumées du prochain iPhone 13 Pro dans sa prétendue teinte Sunset Bronze. Remarquez le module de caméra agrandi par rapport à liPhone 12 Pro. Photos par @MajinBuOfficial

