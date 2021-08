Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Deux images publiées sur Twitter prétendent montrer ce qui semble être un iPhone 13 Pro de couleur rose foncé et violacé foncé. est en effet de la prochaine série iPhone 13 Pro .

Comment savons-nous cela? Jetez un autre coup dœil au module de caméra sur liPhone violet, puis comparez-le à l iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max. Vous remarquez quelque chose ?

Sur liPhone qui a fui, le module est beaucoup plus large et plus loin dans le centre de lappareil, aligné bien au-delà du point central du logo Apple gravé au dos de chaque iPhone. Sur un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, cependant, le module de caméra ne va pas aussi loin, étant légèrement plus petit et moins gros que ce qui devrait faire ses débuts sur les nouveaux modèles diPhone 13 Pro.

Le leaker , @MajinBuOfficial , appelle liPhone "or rose", bien que basé sur les modèles diPhone en or rose produits par Apple il y a quelques années à peine, nous ne pouvons pas dire que les deux teintes se ressemblent beaucoup, doù le surnom "violacé".

Plus tôt cette année, des rumeurs ont circulé concernant larrivée de liPhone 13 Pro dans une nouvelle finition Sunset Bronze, suivant la tradition des deux dernières années où Apple sort la série iPhone Pro en argent, graphite et or en plus dune teinte annuelle exclusivement. Pour liPhone 11 Pro, cétait Midnight Green , sur le 12 Pro, cest Pacific Blue , mais si cette année cest bien Sunset Bronze, disons simplement que nous espérons que cet appareil provient dun premier lot de tests de couleur plutôt que du produit fini réel que nous allons voir en septembre.

Sur la base de ce qui ma été envoyé aujourdhui, #Apple a développé une unité iPhone de couleur Rose Gold, probablement une variante discadrée ou prévue pour le futur. Malheureusement je nai pas plus dinformations à ce sujet pic.twitter.com/ORvZ3eJ2aA – Majin Bu (@MajinBuOfficial) 19 août 2021

Pour un aperçu complet de tout ce que nous savons sur la nouvelle série iPhone 13 qui devrait être lancée le mois prochain, cliquez ici.