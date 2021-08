Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plutôt controversé, Apple a apporté des modifications majeures à la conception de Safari , modifiant radicalement lapparence par défaut du navigateur Web natif sur iOS. Maintenant, dans la dernière version bêta, Apple a quelque peu annulé ces modifications et ajouté des options supplémentaires dans les paramètres qui permettront aux utilisateurs de choisir entre le nouveau look de Safari sur iOS 15 ou de sen tenir à lapparence précédente.

Le plus différent entre les deux est lemplacement de la barre dURL, qui dans les versions précédentes diOS était fermement assise en haut de lécran - au même endroit que sur la plupart des navigateurs Web. Dans iOS 15, cependant, Apple a déplacé lURL pour « flotter » sur le côté opposé de lécran tout en bas. Bien que cette décision soit clairement un changement pour aider iOS à mieux fonctionner sur les écrans mobiles plus grands en déplaçant le contenu important à portée de main, les utilisateurs plus âgés et ceux qui ne sont pas aussi techniquement au courant des changements dinterface utilisateur pourraient trouver la modification plutôt dérangeante pour liOS traditionnel. expérience quils ont appris à connaître et à comprendre comment nous.

Si vous avez déjà utilisé la version bêta publique diOS 15 et que vous êtes satisfait du nouveau design de Safari, vous pouvez néanmoins vous attendre à des changements, car même la version "la plus récente" iOS 15 de Safari voit une mise à jour dans cette bêta. Finie la barre dURL flottante à elle seule, et arrive une nouvelle disposition de la barre inférieure qui comprend un panneau de boutons dédié séparé et des options pour activer ou désactiver le nouveau système de barre donglets paysage.

Le nouveau menu doptions dans les paramètres qui permettra aux utilisateurs diOS 15 de basculer entre les mises en page Safari.

Un autre petit détail à noter à propos de la dernière version bêta est quApple a précisé que SharePlay ne sera plus lancé avec iOS 15, mais sera plutôt ajouté dans une mise à jour logicielle ultérieure au cours du cycle de vie diOS 15.

