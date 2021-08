Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après l iPhone 4 , Apple a à la fois annoncé et publié son nouvel iPhone en septembre, à lexception bien sûr de la sortie en octobre de lannée dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, cependant, il semble que la société revienne sur la bonne voie et vise un lancement en septembre pour la prochaine série iPhone 13.

Cette année, nous avons entendu beaucoup de rumeurs et de fuites, malgré linsistance continue dApple à réduire la diffusion dinformations non annoncées sur les produits de la part de leurs employés et de leurs fournisseurs. Pour un aperçu complet de tout ce que nous savons sur liPhone 13 et liPhone 13 Pro, cliquez ici.

Selon le rapport daujourdhui, il provient de la société de recherche taïwanaise TrendForce , et ils semblent corroborer de nombreuses informations que nous avons entendues dans le passé sur lappareil. La nouvelle la plus importante est peut-être que la série iPhone 13 devrait comporter des batteries plus grosses, une tendance positive étant donné quApple a réduit la taille de la batterie de la série iPhone 12 lannée dernière par rapport à la 11.

Fait intéressant, laugmentation de la batterie ne se fera pas par le biais dappareils plus épais ou plus lourds, mais plutôt par une amélioration de la conception de la carte de circuit, permettant une carte mère globale plus petite quauparavant, ouvrant désormais de lespace pour une alimentation plus généreuse.

Le rapport mentionne également linclusion dun processeur 5 nm+ alimentant les appareils, qui, selon toute vraisemblance, est simplement ce qui sera connu sous le nom dA15 Bionic, à condition quApple conserve le surnom « Bionic » pendant encore un an .

TrendForce estime que près de 17% de toutes les expéditions mondiales de smartphones en 2021 seront composées diPhones, prédisant en outre que le cellulaire dApple « dominera le marché des smartphones haut de gamme en Chine au cours des deux à trois prochaines années ».

Et enfin, TrendForce pense quApple étendra sa couverture mondiale 5G mmWave, étant donné que les vitesses de données 5G les plus rapides ne sont disponibles quaux États-Unis .

Encore une fois, pour un aperçu complet de toute notre couverture iPhone 13, cliquez ici.