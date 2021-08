De nouveaux iPhones avec des caméras Pro encore meilleures seront bientôt lancés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le célèbre leaker Apple Mark Gurman pour Bloomberg a révélé aujourdhui que le géant de Cupertino sapprêtait à annoncer de nouveaux iPhones le mois prochain avec quelques améliorations majeures de lappareil photo et de la vidéo comme principaux arguments de vente.

Le rapport détaille spécifiquement la nature «modeste» du prochain cycle de mise à niveau de liPhone, rappelant que la série actuelle i Phone 12 vient de recevoir une refonte corporelle majeure avec des bords plats et lintroduction dun capteur LiDAR sur la ligne Pro. En ce qui concerne ce que nous devrions nous attendre à voir sur liPhone 13, Gurman confirme que le châssis mis à jour restera relativement le même, bien quil confirme les rumeurs selon lesquelles une "encoche" plus petite ferait ses débuts cette année.

Selon les détails du rapport daujourdhui, Gurman mentionne trois caractéristiques quApple prévoit de commercialiser comme certains des "plus gros arguments de vente" pour le modèle de cette année. Le premier est lextension du mode Portrait à la vidéo, ce qui signifie que leffet bokeh ultra-réaliste quApple et dautres sociétés ont affiné au fil des ans pour que les photos de smartphone imitent lapparence dun véritable appareil photo reflex numérique fonctionnent à plein temps. Il est clair quApple y travaille depuis un certain temps dune manière ou dune autre, car FaceTime dans les versions bêta diOS 15 active déjà une version du mode Portrait sur la caméra frontale lors du chat vidéo. Selon le rapport, Apple prévoit de surnommer cette fonctionnalité "Vidéo cinématique".

En ce qui concerne les deux autres fonctionnalités, Gurman explique comment Apple prévoit dajouter un mode de capture de meilleure qualité à la vidéo, appelé ProRes, qui devrait être similaire à lintroduction de ProRAW lannée dernière . Au cas où vous ne le sauriez pas, ProRAW permet aux utilisateurs diPhone 12 Pro de capturer des photos dans un véritable format RAW, ce qui signifie que les éditeurs de photos professionnels et amateurs peuvent prendre plus de contrôle sur leurs prises de vue et affiner leurs modifications comme sils travaillaient avec des photos à venir. à partir dun appareil photo reflex numérique haut de gamme.

La dernière fonctionnalité mentionnée devrait être un nouveau processus de filtrage photo qui fonctionne avec lIA, ce qui devrait être un changement majeur par rapport à lexpérience de filtrage très basique et actuelle sur iPhone, où le logiciel chevauche tout lécran offrant un certain effet. Selon le rapport, les modèles diPhone 13 utiliseront plutôt lIA pour appliquer des filtres uniquement à des parties spécifiques de limage, tout en ajustant dautres aspects tels que le ciel ou larrière-plan pour rester plus neutres.

On ne sait pas exactement à quoi ressemblera cette nouvelle fonctionnalité de filtre photo avec IA dans la pratique, mais compte tenu des progrès considérables réalisés par Apple dans les améliorations logicielles apportées à sa technologie dappareil photo, il est juste de supposer que cette fonctionnalité permettra des prises de vue incroyablement uniques.

