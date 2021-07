Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple semble explorer des variantes Touch ID et Face ID sous lécran qui aideraient à éliminer lencoche sur iPhone .

Comme le révèle un brevet récemment délivré, le géant de Cupertino pourrait chercher à développer ses méthodes dauthentification biométrique en intégrant la technologie à lécran.

Ces versions cachées à lécran de Touch ID et Face ID ont longtemps fait lobjet de rumeurs, bien sûr, et ce nest certainement pas le premier brevet accordé à Apple concernant le concept.

Cette dernière émission, cependant, fait potentiellement allusion à la façon dont lentreprise pourrait envisager daller de lavant, avec Touch ID sous-affichage semblant plus susceptible darriver avant une caméra cachée (et donc Face ID 2.0). Cela rend également lencoche susceptible de rester pendant au moins une génération diPhone supplémentaire.

Dans le dossier, Apple détaille comment la conception actuelle de liPhone comporte le capteur dimagerie à côté de lécran, plutôt que dy être intégré.

Le cœur de ce brevet explique donc comment ce capteur dimagerie pourrait être associé à lécran afin de permettre la prochaine itération de Touch ID. Cependant, comme nous lavons déjà mentionné, la reconnaissance faciale est également référencée dans le brevet, Apple suggérant quun processus similaire pourrait être suivi pour la technologie.

"Un appareil électronique peut mettre en œuvre une imagerie à lécran pour tout objectif dimagerie, de détection, dagrégation de données ou de capture de lumière, y compris, mais sans sy limiter […], la reconnaissance faciale", indique le dossier.

Ce nest pas le développement le plus surprenant quApple sintéresse à la vie après lencoche, mais il est également juste de supposer que cette technologie en est encore à ses tout débuts - et donc extrêmement peu susceptible dapparaître avant liPhone 14, voire pas du tout.

Ce qui semble de plus en plus possible, cependant, cest que l encoche de liPhone 13 sera réduite sur les modèles précédents, mais nous devrons attendre plus tard cette année pour en être sûr.