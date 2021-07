Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPhone 13 nest même pas là, mais le moulin à rumeurs est déjà en feu avec des spéculations sur l iPhone 14 , qui est attendu pour la seconde moitié de 2022.

Les derniers rapports suggèrent quun modèle diPhone 14 Pro sera fabriqué en alliage de titane et fourni par Hon Hai de Foxconn. Cest selon un nouveau rapport dinvestisseurs de JPMorgan Chase, tel que repéré par iPhone Wired , Apple Insider et MacRumors. Le rapport danalyste ne précise pas si seul le châssis ou la bande métallique autour du bord de liPhone sera en titane. Il est probable que lavant et larrière resteront en verre, bien sûr.

Dautres modèles de la série iPhone 14 devraient comporter des cadres en alliage daluminium et en acier inoxydable, note le rapport.

Gardez à lesprit que le titane est plus résistant aux rayures, à la corrosion et à la flexion, et quil pèse moins que lacier inoxydable. Cependant, le matériau est plus sujet aux empreintes digitales. MacRumors a noté en février quApple recherchait des revêtements anti-empreintes digitales, il est donc peut-être déjà en train de développer une solution.

Étant donné que liPhone 14 est encore au début du développement, nous pensons quil y aura de nombreux autres rapports à venir sur ce que le téléphone pourrait comporter. Le rapport danalyste indique que liPhone 14 connaîtra des changements plus importants que liPhone 13. Peut-être que liPhone de cette année ressemble plus à une mise à jour "S" avec des mises à niveau mineures.

