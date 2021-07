Apple pourrait lancer liPhone SE 3 5G début 2022

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPhone SE d Apple a été lancé pour la première fois en mars 2017, suivi dun modèle de deuxième génération en 2020, et des rumeurs récentes suggèrent que les fans de l iPhone Touch ID peuvent sattendre à une troisième itération au début de 2022.

Ce nest pas la première fois que des rumeurs dun nouvel iPhone SE apparaissent, bien que le dernier rapport propose une chronologie, ainsi que quelques détails sur ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Selon Digitimes (via PocketNow), liPhone SE (2022) sera équipé du même processeur que la série iPhone 12 , cest-à-dire la puce A14. On prétend également quil est moins cher que liPhone 12 mini - qui coûte 699 $ aux États-Unis et 599 £ au Royaume-Uni - et quil serait compatible avec la 5G, ce qui est logique.

Les rumeurs prétendent également que liPhone SE de troisième génération apparaîtrait au cours de la première moitié de 2022, ce que nous prévoyons dêtre en mars, car cest généralement à ce moment quApple organise ses événements de printemps, et il est dit quil offrira le même design lancien iPhone SE, sans changement de conception prévu jusquen 2023.

Cela signifie que liPhone SE (2022) sera probablement doté dun écran LCD de 4,7 pouces et du bouton daccueil Touch ID en bas, le séparant du reste des modèles diPhone dotés de Face ID .

On dit que le modèle 2023 pourrait offrir un écran plus grand de 6,1 pouces avec un affichage perforé , bien que rien ne soit confirmé pour le moment.