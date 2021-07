Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a publié iOS 14.7. Cest une petite mise à jour, mais avec quelques fonctionnalités intéressantes. Voici ce que vous devez savoir.

La dernière mise à jour dite "dot" d Apple pour le système dexploitation de liPhone est iOS 14.7. Déployée à partir du 19 juillet 2021, il sagit dune mise à jour incrémentielle, ce nest donc pas lune des versions majeures généralement lancées à lautomne aux côtés du dernier iPhone. Cependant, il sagit néanmoins dune mise à jour notable, car elle napporte pas seulement des corrections de bogues.

La mise à jour iOS 14.7 peut être téléchargée gratuitement sur tous les appareils éligibles. Pour accéder au nouveau logiciel, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel.

Voici un aperçu des principales fonctionnalités incluses dans iOS 14.7...

Apple a récemment introduit le MagSafe Battery Pack , qui fonctionne avec liPhone 12, liPhone 12 mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max.

La mise à jour iOS 14.7 ajoute la prise en charge de la batterie ‌MagSafe afin que la dernière série diPhone puisse lutiliser. Dans le cadre de cette prise en charge supplémentaire, vous pouvez afficher le niveau de charge du MagSafe Battery Pack‌ via le widget Batteries sur lécran daccueil ou via la vue Aujourdhui sur votre iPhone.

Apple a annoncé le partage Apple Card Family en avril et ajouté la prise en charge de la fonctionnalité dans une mise à jour iOS 14.6. La mise à jour iOS 14.7 étend cette fonctionnalité en ajoutant la prise en charge de la fusion de deux cartes Apple. Cela signifie que deux propriétaires actuels dune carte Apple qui souhaitent partager un seul compte ‌Apple Card‌ peuvent désormais fusionner leurs comptes. Cela se traduit par une limite de crédit partagée plus élevée, et les propriétaires peuvent partager le TAP inférieur des deux comptes.

Pour lancer le processus de fusion de compte, accédez à lapplication Wallet.

Avec iOS 14.7, il existe désormais une fonction de gestion de la minuterie HomePod. Cette option vous permet de gérer les minuteries sur le HomePod via lapplication Home.

Apple a étendu les informations sur la qualité de lair dans les applications Météo et Cartes au Canada, à la France, à lItalie, aux Pays-Bas, à la Corée du Sud et à lEspagne.

La bibliothèque Podcasts de lapplication Podcasts permet désormais aux utilisateurs de voir toutes les émissions ou uniquement les émissions suivies.

Il y a bien sûr plusieurs corrections de bugs dans la mise à jour iOS 14.7. Voici les notes de version dApple :

Un problème qui pouvait entraîner larrêt inattendu de la lecture audio sans perte Dolby Atmos et Apple Music a été résolu.

Le message de service de la batterie qui a pu disparaître après le redémarrage sur certains modèles diPhone 11 est restauré.

Un bogue qui entraînait laffichage dinformations non valides sur les écrans braille lors de la rédaction de messages électroniques a été corrigé.

Un bogue qui pouvait entraîner la disparition de loption de menu de la playlist de partage dans ‌Apple Music‌ a été résolu.