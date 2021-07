LiPhone aura enfin un affichage permanent cette année

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L iPhone 13 (ou 12 S, selon son nom) semble avoir définitivement une nouvelle fonctionnalité tant attendue - une toujours affichée.

Nous avons déjà écrit sur les écrans toujours allumés sur liPhone, mais ils ne sont jamais apparus. Vraisemblablement, cela est dû aux implications pour la durée de vie de la batterie ou peut-être quApple nétait pas assez satisfait de la mise en œuvre.

Cependant, il semble maintenant arriver sur le nouveau téléphone selon lobservateur de longue date dApple, Mark Gurman de Bloomberg. Gurman mentionne également dautres ajouts très répandus dans ses derniers écrits, notamment une encoche plus petite, un enregistrement vidéo amélioré et un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz. Gurman a fait les prédictions dans son bulletin Always On.

Le téléphone obtiendra également un processeur / plate-forme A15 plus rapide, dit Gurman, bien que celui-ci soit fermement dans la case marquée "bien, bien sûr, cela va arriver".

La dernière rumeur daffichage permanent fait suite aux mentions antérieures diPhone utilisant des écrans LTPO (oxyde polycristallin à basse température), tout comme le fait lApple Watch.

Nous nous attendons à ce que la série iPhone 13 soit dévoilée début septembre et quil y ait trois ou quatre appareils dans la gamme. Le jury ne sait toujours pas si liPhone 12 mini aura un successeur après des rapports antérieurs faisant état de chiffres de ventes mitigés.