Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a introduit un nouvel accessoire MagSafe pour la série iPhone 12 . Appelé MagSafe Battery Pack , il se fixe à votre téléphone via des aimants intégrés.

Gardez à lesprit que ce nest pas le premier boîtier de batterie dApple - juste le premier MagSafe. Et il ne vient pas non plus avec dautres fonctionnalités spéciales. Par exemple, les étuis de batterie pour iPhone 11 avaient un bouton de raccourci de caméra physique. Néanmoins, le nouveau fonctionne comme le chargeur sans fil MagSafe, vous pouvez donc lutiliser pour recharger vos AirPod ou dautres appareils prenant en charge le chargement sans fil Qi.

Selon Apple, la batterie MagSafe charge les appareils avec jusquà 5 W de puissance, ce nest donc pas exactement loption la plus rapide. Il nécessite également iOS 14.7 - une mise à jour logicielle qui nest pas disponible. Cependant, le site Web dApple indique des délais de livraison pour la batterie entre le 22 juillet et le 27 juillet 2021, donc peut-être que la mise à jour arrivera avant cette fenêtre de livraison.

La batterie MagSafe coûte 99 $ aux États-Unis. Vous pouvez en commander un dès maintenant sur le site Web dApple. Il fonctionne également avec les quatre iPhones de la dernière gamme dApple : liPhone 12, liPhone 12 Mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max.

Apple vend également un portefeuille MagSafe qui peut se fixer magnétiquement à larrière de votre iPhone 12. Pour plus daccessoires MagSafe, consultez notre guide :