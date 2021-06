Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple déploie les premières bêtas publiques d iOS 15 et diPadOS 15 . Cela signifie que les bêta-testeurs publics, ou tout autre non-développeur, peuvent télécharger et essayer les nouvelles mises à jour sur leur iPhone et iPad.

Pour obtenir la version bêta des prochaines mises à jour du système dexploitation dApple sur vos appareils, vous devez vous inscrire au programme de test bêta dApple. Ladhésion est gratuite. Ensuite, vous devez installer le certificat approprié à partir du site Web bêta public dApple, puis vous pouvez récupérer les mises à jour par voie hertzienne.

Si vous avez déjà rejoint le programme bêta gratuit dApple, vous devrez vous réinscrire pour ces dernières versions. Voici tout ce que vous devez savoir.

Apple

Avec le programme bêta public dApple, vous pouvez télécharger et installer iOS 15 sur votre iPhone ou iPadOS 15 sur votre iPad. Cette vidéo Pocket-lint explique comment obtenir la version bêta publique diOS 14 de lannée dernière sur votre iPhone. Cest exactement le même processus pour iOS 15 et iPadOS 15. Mais, pour faciliter les choses, nous avons également détaillé les étapes ci-dessous.

Sauvegardez votre appareil (voir cette page dassistance Apple ). Visitez le site Web du programme bêta dApple et cliquez sur le bouton d inscription. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. À partir de là, lisez et acceptez laccord dApple. Depuis votre iPhone ou iPad, rendez-vous sur beta.apple.com/profile. Connectez-vous avec votre identifiant Apple. Téléchargez le profil de configuration bêta. (Suivez les étapes à lécran.) Vous devrez appuyer sur longlet iOS ou PadOS > Télécharger le profil > Installer.

Vous devrez peut-être entrer votre mot de passe et appuyer sur Redémarrer pour redémarrer votre appareil. Une fois téléchargé, accédez à Général > Mise à jour logicielle dans lapplication Paramètres de votre appareil. Attendez que linvite bêta publique iOS/iPadOS 15 apparaisse. Appuyez sur linvite pour télécharger et installer la version bêta sur votre appareil.

Si vous souhaitez vérifier sils fonctionneront sur votre système, consultez nos guides sur le sujet :

Apple lancera plusieurs développeurs et bêtas publics diOS 15 et diPadOS 15 tout au long de lété - que vous pourrez télécharger en direct. Attendez-vous à ce que les versions finales des mises à jour logicielles soient officiellement lancées pour tous les modèles diPhone et diPad pris en charge cet automne, probablement après les débuts de la prochaine série diPhone. Les versions finales seront également gratuites et téléchargeables en direct via lapplication Paramètres sur votre appareil - aucun programme bêta Apple requis.

Consultez ensuite nos aperçus complets des fonctionnalités :

