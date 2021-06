Les iPhone 12 et 12 mini dApple sont disponibles à une énorme économie pour Prime Day au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - LiPhone 12 et liPhone 12 mini dApple sont disponibles avec de grosses économies pour Amazon Prime Day 2021 au Royaume-Uni - voici les derniers prix :

• 64 Go - 569 £ contre 699 £ (19 % de réduction)

• 128 Go - 629 £ contre 749 £ (16 % de réduction)

• 256 Go - 709 £ contre 849 £ (16 % de réduction)

• 64 Go - 669 £ contre 799 £ (16 % de réduction)

• 128 Go - Non disponible actuellement

• 256 Go - 799 £ contre 949 £ (16 % de réduction)

Les iPhone 12 et 12 mini sont disponibles en bleu, vert, noir, blanc, violet et PRODUCT(RED). LiPhone 12 mini a été introduit pour la première fois en novembre 2020 en tant que combiné frère de liPhone 12 et est identique à part la taille - 5,4 pouces contre 6,1 pouces pour liPhone 12.

Apple a quatre téléphones dans la famille iPhone 12 - liPhone 12, liPhone 12 mini, liPhone 12 Pro et liPhone 12 Pro Max. Généralement, ceux-ci remplacent et mettent à jour les modèles diPhone 11, bien que l iPhone 11 standard soit toujours disponible à un prix réduit, tout comme l iPhone XR, encore moins cher . Tous les téléphones de la série iPhone 12 sont des téléphones 5G .

