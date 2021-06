Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités à venir sur iPhone , iPad, Mac et Apple Watch lors du lancement de ses dernières versions logicielles plus tard cette année, y compris quelque chose appelé Focus.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Focus, y compris ce que cest, comment il fonctionne et quand vous pourrez lutiliser.

Apples Focus est une fonctionnalité conçue pour vous aider à filtrer automatiquement les notifications et les applications sur vos appareils Apple en fonction de votre statut, afin de vous aider à "trouver Focus" - doù son nom.

Lidée est de réduire les distractions et cela fonctionne sur iPhone, iPad , Mac et Apple Watch. Vous pouvez régler votre appareil sur un certain focus, tel que Personnel, Travail, Exercice, Jeux ou Sommeil, et votre appareil masquera automatiquement les distractions, signalera à vos amis que vous nêtes pas disponible et filtrera les notifications.

La fonctionnalité Apple Focus fonctionne en utilisant lintelligence de lappareil pour suggérer un Focus - comme Working - basé sur le contexte dun utilisateur, comme les heures de travail par exemple. La fonctionnalité suggérera ensuite des personnes et des applications autorisées à vous avertir lorsquun focus a été défini.

Vous pourrez également créer un focus personnalisé, et pour chaque focus, vous pourrez créer des pages décran daccueil avec des applications et des widgets qui sappliquent au focus respectif que vous avez choisi et afficher uniquement les applications pertinentes pour réduire la tentation.

Lorsquun Focus bloque les notifications, Messages affichera le statut aux utilisateurs qui vous contactent, indiquant que vous nêtes pas disponible pour le moment. Les contacts pourront cependant répondre avec urgence sils souhaitent quun message soit transmis, de la même manière que Ne pas déranger lors de la conduite démarre.

Une fois quun Focus est défini sur lun de vos appareils Apple, il sera défini sur tous vos appareils Apple.

Nous mettrons à jour cette section dès que nous aurons utilisé les versions bêta publiques diOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS 12 pour comprendre comment configurer la fonctionnalité Apple Focus sur tous les appareils Apple, mais nous nous attendons à trouver un raccourci dans le Centre de contrôle, étant donné que cest là que Ne pas déranger se trouve.

Nous nous attendons à ce que vous puissiez appuyer sur les options de mise au point prédéfinies pour commencer sur chacune dentre elles. Nous nous attendons également à ce quun clic sur les trois points à droite de chacune des options de Focus vous permette de programmer, personnaliser ou modifier ce que vous voulez voir lorsque vous utilisez ce Focus et ce que vous ne faites pas en termes dapplications et avis.

Focus fait partie diOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS 12 - qui devrait sortir à l"automne". Nous nous attendons à ce que ce soit en septembre 2021, vous devriez donc pouvoir utiliser Focus à un moment donné vers la fin de lannée sur votre iPhone, iPad, Mac et Apple Watch.

Vous pouvez lire nos fonctionnalités iOS 15 , iPadOS 15 , watchOS 8 pour en savoir plus sur les fonctionnalités à venir sur iPhone, iPad et Apple Watch plus tard cette année.

Nous avons également une fonctionnalité sur macOS .

Écrit par Britta O'Boyle.