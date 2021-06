Spatial Audio avec Dolby Atmos arrive également sur Apple Music sur Android

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a officiellement lancé cette semaine la nouvelle fonctionnalité Spatial Audio sur son Apple Music pour les utilisateurs diPhone, diPad et de Mac, apportant une nouvelle dimension à lexpérience de streaming musical de ses clients.

Initialement, comme mentionné, il nest disponible que pour les abonnés utilisant son propre matériel. Cependant, il sera bientôt disponible pour les utilisateurs dAndroid.

Nous ne connaissons pas de date exacte, mais ceux dentre vous qui ont des abonnements Apple Music et des téléphones Android pourront bientôt écouter les listes de lecture et les albums Dolby Atmos.

Dans son annonce initiale, Apple a déclaré : « Par défaut, Apple Music jouera automatiquement Spatial Audio avec les pistes Dolby Atmos sur tous les écouteurs AirPods® et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions de iPhone®, iPad® et Mac®. Spatial Audio sur Apple Music sera également bientôt disponible sur les appareils Android . " [Nous soulignons].

Pour les utilisateurs dApple, Spatial Audio et Lossless Audio ont été lancés lundi de cette semaine, apportant un streaming audio de qualité Hi-Res et CD aux appareils compatibles. Vous pouvez découvrir comment lactiver et le faire fonctionner ici.

Spatial Audio fait ce que son nom lindique, apportant une perception dêtre entouré de sons ajoutant une sensation de distance et de direction aux différentes parties de la piste.

Après avoir écouté un certain nombre de playlists et dalbums, certains morceaux sy prêtent bien mieux que dautres, et il sagit bien découter beaucoup de musique pour savoir lesquelles sont les mieux optimisées.

Espérons que si vous êtes un utilisateur Android, vous naurez pas à attendre trop longtemps avant de pouvoir le découvrir par vous-même.

Écrit par Cam Bunton.