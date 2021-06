Configuration système requise pour iOS 15 : fonctionnera-t-il sur votre iPhone ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - iOS 15 sortira plus tard cette année, mais comme toujours, la question est : fonctionnera-t-il sur votre iPhone ? La réponse est presque certainement oui, mais vous pouvez en savoir plus ci-dessous. Vous pouvez également consulter notre guide de toutes les fonctionnalités diOS 15 .

Cette fois, iOS 15 introduit un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment des mises à niveau des applications Maps, Health Weather, Wallet et FaceTime, de nouvelles fonctionnalités Focus pour vous aider à vous concentrer sur les tâches, la reconnaissance de texte à partir de photos, un nouveau « résumé du matin », des notifications repensées et un Siri amélioré.

Partagé avec vous fait également apparaître les éléments qui ont été partagés avec vous dans les applications pertinentes. Vous verrez ainsi de nouvelles photos dans Photos, par exemple. Il existe également de nouvelles alertes de séparation dans Find My.

iOS 15 est compatible avec tous les modèles diPhone et diPod touch exécutant déjà iOS 13 ou iOS 14, ce qui signifie quune fois de plus, liPhone 6S / iPhone 6S Plus et liPhone SE dorigine bénéficient dun sursis et peuvent exécuter la dernière version du système dexploitation mobile dApple.

Les seuls ajouts à cette liste sont, bien sûr, la toute dernière série diPhone 12.

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE (première génération)

iPhone SE (2020 - deuxième génération)

iPod touch (septième génération)

Découvrez : Quel iPhone ai-je ? Voici comment le savoir.

Écrit par Dan Grabham.