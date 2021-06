Apple double la confidentialité avec de nouvelles fonctionnalités logicielles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple na pas caché sa stratégie en matière de confidentialité au cours des dernières années, avec des publicités très médiatisées et des mises à jour constantes pour indiquer clairement quelle considère la confidentialité comme un attrait essentiel pour les clients.

Cela ne change pas du tout avec lavènement diOS 15, macOS Monterey et WatchOS 8, qui ont tous été dévoilés à la WWDC cette année, et dont chacun bénéficie au moins de nouvelles fonctionnalités de confidentialité.

Dans iOS, tout dabord, Apple donne à son application Mail plus doptions pour arrêter le suivi - Mail Privacy Protection. Vous pouvez empêcher les expéditeurs de-mails de savoir quand vous avez ouvert le-mail, jusquoù vous lisez et dautres mesures généralement utilisées. De même, vous pouvez bloquer votre adresse IP des trackers dans Safari.

Une nouvelle fonctionnalité appelée App Privacy Report vous permettra également de voir comment les applications individuelles vous suivent et vous donnera la possibilité de modifier cela si vous naimez pas à quoi les choses ressemblent.

Un autre changement majeur pour iOS et iPadOS est que les demandes Siri seront traitées sur lappareil, ce qui permet des réponses plus rapides, la possibilité dutiliser Siri sans connexion Internet et une meilleure confidentialité.

Pour les utilisateurs diCloud +, les niveaux payants diCloud, il y aura également Private Relay - un nouveau service pour crypter complètement votre trafic Web, créant ainsi un bouclier de confidentialité de type VPN.

Il y a encore quelques détails à glaner de lannonce complète dApple des fonctionnalités de confidentialité sur lesquelles il travaille, mais cest une forte vague de changements, même si ce ne sera pas de la musique aux oreilles des annonceurs.

Meilleurs smartphones classés en 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 8 Juin 2021

Écrit par Max Freeman-Mills.