Les détails de la batterie de liPhone 13 révélés dans la certification

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec la gamme iPhone 13 d Apple attendue pour le créneau horaire habituel de septembre, les rumeurs sur les appareils et leurs spécifications se sont vraiment intensifiées ces derniers temps.

La dernière en date nest même pas une fuite en tant que telle, car les détails de la batterie ont été publiés dans le cadre du processus de certification officiel en Chine.

Tous les appareils nécessitent une certification 3C (China Compulsory Certificate) pour être vendus dans le pays, et les détails sont généralement publiés dans des documents officiels - souvent en ligne.

Par conséquent, des désignations censées faire référence à l Apple iPhone 13 Pro, à liPhone 13 et à un iPhone 13 mini ont été repérées dans une liste, indiquant la taille de leur batterie.

Il répertorie liPhone 13 Pro Max (A2653) comme étant livré avec une batterie de 4 352 mAh, liPhone 13 (A2656) avec une batterie de 3 095 mAh et liPhone 13 mini (A2660) avec, naturellement, la plus petite capacité de batterie, à 2 406 mAh. .

Celles-ci sont un peu plus grandes que les batteries des 12 Pro Max, 12 (plus 12 Pro) et 12 mini - 3 687 mAh, 2 815 mAh et 2 227 mAh respectivement.

Le site centré sur le téléphone 91Mobiles a rendu compte des tailles de batterie, qui sont basées sur une capture décran publiée sur Weibo.

Parmi les autres fuites récentes de liPhone 13, citons le panneau Samsung 120 Hz qui serait entré dans la fabrication des nouveaux combinés. Vous pouvez lire à ce sujet et d autres rumeurs dans notre tour dhorizon ici .

Écrit par Rik Henderson.