(Pocket-lint) - Apple devrait révéler les modèles diPhone 13 dans la seconde moitié de cette année - probablement en septembre - et le dernier rapport affirme que la production a commencé pour les écrans à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz, attendus pour les modèles Pro .

Le rapport - qui provient du point de vente sud-coréen The Elec ( via 91 Mobiles ) - affirme que Samsung fournira à Apple les écrans OLED LTPO 120Hz pour liPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max, tandis que LG fournira les écrans OLED pour le iPhone 13 et iPhone 13 mini.

Le rapport indique que la production décrans a commencé un mois plus tôt que les choses ont commencé pour les modèles iPhone 12 . Cela pourrait suggérer quApple espère à nouveau éviter les retards et nous pouvons nous attendre à un retour à un lancement de septembre pour liPhone en 2021.

Apple propose des écrans 120 Hz Pro Motion sur sa gamme iPad Pro depuis 2017, mais la technologie na pas encore été transférée sur liPhone, malgré que de nombreux autres fabricants de téléphones proposent des écrans 120 Hz, notamment Samsung et OnePlus. Google devrait également proposer des taux de rafraîchissement de 120 Hz sur ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro , qui devraient sortir en octobre.

Vous pouvez tout savoir sur ce que signifie un taux de rafraîchissement de 120 Hz dans notre fonction distincte . Nous avons également une autre fonctionnalité qui rassemble toutes les rumeurs entourant les modèles diPhone 13, qui incluent une encoche plus petite et un capteur dempreintes digitales intégré.

