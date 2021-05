Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le logiciel iOS de votre iPhone contient de nombreuses fonctionnalités qui vous permettent deffectuer diverses tâches.

Certains dentre eux sont faciles à trouver, comme lactivation du Bluetooth ou du Wi-Fi, tandis que dautres, comme la fermeture de tous les onglets Safari en même temps ou lutilisation du logo Apple comme bouton secret , sont un peu plus cachés.

Faire taire les appelants inconnus tombe dans ce dernier camp. Et quand nous parlons de silence, nous ne voulons pas dire de mettre lappel au silence une fois quil a commencé à sonner, nous entendons faire taire les appelants et les numéros inconnus afin quils ne sonnent pas du tout et soient envoyés à votre messagerie vocale.

Voici comment faire taire les appelants inconnus sur votre iPhone afin que vous sachiez que lorsque votre iPhone sonne, cest quelquun que vous connaissez.

Pour désactiver votre iPhone afin quil ne sonne pas lorsquun appelant ou un numéro inconnu vous appelle, suivez les étapes ci-dessous.

Il est intéressant de noter que lorsque vous activez cette option, vous verrez toujours lappel apparaître dans votre liste des récents et vous recevrez une notification pop-up disant "appel silencieux" avec le numéro, mais votre iPhone ne sonnera pas lors de lappel arrive et lappelant sera redirigé vers votre messagerie vocale.

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Faites défiler vers le bas et appuyez sur Téléphone Appuyez sur `` Silence aux appelants inconnus Activez la bascule

Si vous souhaitez bloquer un numéro spécifique afin quil ne soit pas simplement mis sous silence, mais quil ne puisse pas vous appeler, vous appeler FaceTime, vous envoyer un e-mail ou vous envoyer un message, procédez comme suit:

Ouvrez lapplication Téléphone sur votre iPhone Appuyez sur longlet Récents en bas Appuyez sur le i à côté du numéro que vous souhaitez bloquer Sélectionnez `` Bloquer cet appelant au bas de la carte de contact

Si vous souhaitez bloquer un contact que vous avez enregistré sur votre téléphone, procédez comme suit:

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre iPhone Faites défiler vers le bas et appuyez sur Téléphone Appuyez sur Contacts bloqués Sélectionnez "Ajouter nouveau ..." Recherchez le contact que vous souhaitez bloquer

Pour voir quels numéros vous avez bloqués sur votre iPhone, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez lapplication Paramètres sur votre iPhone Faites défiler vers le bas et appuyez sur Téléphone Appuyez sur Contacts bloqués Une liste de vos contacts bloqués apparaîtra Pour débloquer un contact, appuyez sur Modifier en haut à droite et sélectionnez Débloquer

Écrit par Britta O'Boyle.