Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lassistant vocal dApple, Siri, dispose dun certain nombre doptions différentes en ce qui concerne sa voix. Ce nest plus une femme par défaut et vous pouvez choisir parmi un certain nombre daccents différents, ainsi quentre homme et femme, selon vos préférences.

Voici comment changer la voix de Siri sur iPhone et iPad , ainsi que comment enseigner à Siri comment prononcer certains noms pour être sûr quelle les dit toujours bien.

Vous pouvez choisir entre américain, australien, britannique, indien, irlandais et sud-africain en termes daccents pour Siri. Dans ceux-ci, il y a un choix de quatre voix américaines et deux voix pour toutes les autres, soit un total de 14 voix au choix.

Pour changer la voix de Siri, procédez comme suit:

Ouvrir les paramètres Appuyez sur `` Siri et recherche Appuyez sur Siri Voice Sélectionnez laccent que vous voulez que Siri ressemble Sélectionnez la voix dans laccent

Il est également intéressant de noter que vous pouvez également changer de langue, donc si vous aimez laccent irlandais par exemple, mais que vous voulez que lirlandais Siri utilise langlais américain, vous pouvez sélectionner langlais américain dans la langue.

Ouvrez Paramètres> Appuyez sur Siri et recherche> Appuyez sur Langue> Sélectionnez votre préférence.

Avez-vous un nom que tout le monde semble toujours prononcer mal? Ou Siri dit-il toujours un nom erroné dans vos contacts lorsque vous lui demandez de les appeler?

Vous pouvez apprendre à Siri comment prononcer certains noms alors quand il dit ce nom, il le dit comme vous le souhaitez.

Pour enseigner à Siri comment prononcer un nom différemment, suivez les étapes ci-dessous:

Dites «Hey Siri, apprends à prononcer [nom du contact] Dites comment vous prononceriez le nom lorsque Siri vous le demandera Jouez les options affichées à lécran Sélectionnez loption qui imite le mieux la façon dont vous voulez que le nom soit prononcé Siri dira "Super, je le prononcerai" [nom du contact] "à partir de maintenant.

Écrit par Britta O'Boyle.