Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé iOS 14.6 et iPadOS 14.6 au public. Vous pouvez désormais rechercher ces mises à jour logicielles dans lapplication Paramètres sur votre iPhone ou iPad.

La mise à jour 14.6 nest pas aussi importante que la mise à jour 14.5 - mais elle introduit toujours quelques fonctionnalités clés, telles que les abonnements Apple Podcasts. Cela permet aux créateurs de podcast de percevoir des frais dabonnement auprès de leurs auditeurs. Cela signifie également quen tant quabonné, vous pouvez payer pour débloquer du contenu bonus sans publicité et obtenir un accès anticipé. NPR, le Los Angeles Times, Sony Music Entertainment, Wondery et dautres envisagent tous dintroduire du contenu de podcast haut de gamme.

Apple met également à jour lapplication Apple Podcasts avec la possibilité de marquer tous les épisodes comme lus, de récupérer les anciens épisodes et de supprimer les téléchargements.

La nouvelle mise à jour du système dexploitation permettra aux abonnés Apple Music dactiver également laudio sans perte ou Dolby Atmos. Gardez à lesprit quApple a récemment annoncé la mise à niveau de lensemble de son catalogue musical vers un son sans perte sans frais supplémentaires. Il a également introduit Apple Music‌ Spatial Audio avec Dolby Atmos , qui offrira une expérience audio immersive et multidimensionnelle. Ces deux fonctionnalités devraient arriver en juin et maintenant, Apple Music les prendra en charge.

La mise à jour iOS 14.6 dApple, en particulier, comprend un certain nombre dautres améliorations. Pour les propriétaires dAirTag , iOS 14.6 inclut la possibilité dajouter une adresse e-mail comme méthode de contact lorsque le suivi des éléments est en mode perdu. Il existe également le partage Apple Card Family , avec prise en charge jusquà cinq personnes.

iOS 14.6 intervient un mois après le lancement diOS 14.5, une mise à jour qui a ajouté le déverrouillage de liPhone Apple Watch, le crowdsourcing en cas daccident dApple Maps, et plus encore. Les mises à jour iOS 14.6 et iPadOS 14.6 peuvent être téléchargées gratuitement par liaison radio. Allez simplement dans Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel.

Écrit par Maggie Tillman.