(Pocket-lint) - Qui naime pas un truc caché? Quil sagisse de configurer le logo Apple à larrière de votre iPhone en tant que bouton secret, de prendre une capture décran dune page entière dune page Web entière ou de fermer tous les onglets Safari à la fois, liPhone dApple propose de nombreuses astuces pratiques intégrées dans son logiciel iOS.

Si, comme nous, vous placez souvent votre iPhone face vers le bas, cette astuce de cette fonctionnalité est excellente à connaître. Vous pouvez configurer votre iPhone pour que le flash de lappareil photo sallume lorsque vous recevez une notification. Voici comment.

Comme pour transformer le logo Apple à larrière de votre iPhone en bouton secret , transformer le flash de votre appareil photo en un indicateur de notification se trouve dans les options daccessibilité diOS.

Lorsquil est activé, le flash à côté des objectifs de la caméra arrière clignote lorsquune notification arrive. Vous ne pouvez pas personnaliser les notifications qui allumeront le flash de lappareil photo, cependant, gardez à lesprit que lorsque vous lactivez, toutes les notifications provoquent lallumage du flash.

Suivez les étapes ci-dessous pour transformer le flash de votre appareil photo en un indicateur de notification:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Appuyez sur Accessibilité Appuyez sur Audio / Visuel Activer le flash LED pour les alertes Activer Flash sur Silencieux

Écrit par Britta O'Boyle.