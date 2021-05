Quest-ce que le trousseau iCloud? Explication du gestionnaire de mots de passe dApple pour iPhone et Mac

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe plusieurs gestionnaires de mots de passe tiers disponibles pour iPhone et iPad qui vous permettront denregistrer vos mots de passe afin que vous nayez pas à vous en souvenir.

Apple propose cependant son propre gestionnaire de mots de passe appelé iCloud Keychain, et il fonctionne sur iPhone, iPad , iPod Touch et Mac .

Voici tout ce que vous devez savoir sur le gestionnaire de mots de passe dApple, le trousseau iCloud, son fonctionnement et comment le configurer pour mémoriser vos mots de passe.

iCloud Keychain est le gestionnaire de mots de passe natif dApple qui est pris en charge sur les appareils iPhone, iPad, iPod et Mac.

Il vous permet de mettre à jour les mots de passe de votre site Web et de vos applications, ainsi que les informations de carte de crédit, les informations du réseau Wi-Fi et dautres informations de compte sur tous les appareils Apple approuvés et associés à votre identifiant Apple.

Il peut également garder à jour les comptes que vous utilisez dans Mail, Contacts, Calendrier et Messages.

Pour utiliser le trousseau Apple iCloud, un appareil Apple doit exécuter iOS 8.4.1 ou version ultérieure, iPadOS 13 ou version ultérieure et MacOS X 10.10.5 ou version ultérieure.

Le trousseau iCloud dApple est sécurisé avec un cryptage AES 256 bits pendant le stockage et la transmission. Les données collectées ne peuvent pas être lues par Apple et sont protégées par une clé constituée dinformations propres à votre appareil et combinée avec le code daccès de votre appareil.

Lorsque le trousseau iCloud est configuré, les mots de passe et les informations de carte de crédit - mais pas le code de sécurité - ainsi que dautres informations de compte telles que les noms dutilisateur et les mots de passe Wi-Fi seront automatiquement renseignés.

Pour certains appareils Apple, comme liPhone, vous devrez vous authentifier à laide de Touch ID ou Face ID pour que les informations respectives soient remplies.

Pour configurer le trousseau Apple iCloud sur iPhone, iPad et iPod Touch, procédez comme suit:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch Appuyez sur votre nom en haut Appuyez sur iCloud Appuyez sur le trousseau Activez le trousseau. Votre identifiant Apple et votre mot de passe peuvent vous être demandés

Pour configurer le trousseau iCloud sur Mac, procédez comme suit:

Ouvrez le menu Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran Appuyez sur Préférences système Cliquez sur lidentifiant Apple Appuyez sur iCloud dans la barre latérale Cochez Keychain pour lactiver Entrez votre identifiant Apple et votre mot de passe

Vous devez exécuter lauthentification à deux facteurs sur Mac pour utiliser le trousseau iCloud.

Vous pouvez demander à Siri de trouver vos mots de passe enregistrés, ainsi que demander à Siri de trouver un mot de passe spécifique pour un site spécifique. Par exemple, si vous dites "Hey Siri, quel est mon mot de passe pour Netflix ", il devrait renvoyer le résultat.

Vous pouvez également suivre ces étapes pour voir et modifier vos mots de passe enregistrés sur le trousseau iCloud sur iPhone, iPad et iPod Touch:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch Sélectionnez les mots de passe Ou sélectionnez Mots de passe et comptes, puis Mots de passe de site Web et dapplication si vous exécutez iOS 13 ou une version antérieure Utilisez Touch ID ou Face ID lorsque vous êtes invité à afficher les mots de passe Appuyez sur un site Web pour voir le mot de passe Appuyez sur Modifier en haut à droite pour modifier un mot de passe Appuyez sur Supprimer le mot de passe en bas pour le supprimer

Comme avec liPhone et liPad, vous pouvez utiliser Siri pour trouver vos mots de passe sur Mac.

Sinon, pour rechercher des mots de passe enregistrés sur Mac, procédez comme suit:

Ouvrez Safari Choisissez Préférences dans le menu Safari dans le coin supérieur gauche Cliquez sur les mots de passe Connectez-vous avec Touch ID, saisissez le mot de passe de votre Mac ou authentifiez votre mot de passe à laide dune Apple Watch exécutant watchOS 6 ou version ultérieure Sélectionnez un site Web pour voir le mot de passe Appuyez sur Détails lorsquun site Web est sélectionné pour mettre à jour un mot de passe et appuyez sur Terminé après Appuyez sur Supprimer lorsquun site Web est sélectionné pour supprimer un mot de passe

Pour supprimer un mot de passe du trousseau iCloud sur un iPhone, iPad ou iPod, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrir les paramètres Tapez sur les mots de passe Appuyez sur le site Web pour le mot de passe que vous souhaitez supprimer Appuyez sur `` Supprimer le mot de passe en bas

Pour supprimer un mot de passe du trousseau iCloud sur Mac, procédez comme suit:

Ouvrez Safari Appuyez sur Préférences dans le menu Safari Cliquez sur les mots de passe Sélectionnez le site Web dont vous souhaitez supprimer le mot de passe Appuyez sur Supprimer en bas de la liste

Il existe plusieurs applications de gestion de mots de passe disponibles, de 1Password et Dashlane à KeePass et LastPass.

Vous pouvez en savoir plus sur les applications alternatives de gestion de mots de passe dans notre fonctionnalité distincte .

Écrit par Britta O'Boyle.