Date de sortie dApple iOS 15, fonctionnalités et ce que nous voulons voir

(Pocket-lint) - Apple présente une mise à jour logicielle majeure chaque année. La société a généralement un aperçu de la mise à jour et nous donne des indications sur les fonctionnalités à venir lors de sa conférence des développeurs en juin , suivie de la sortie complète avec les nouveaux iPhones plus tard dans lannée.

Pour 2021, la mise à jour du logiciel devrait être iOS 15. Voici tout ce que nous voulons voir sur la prochaine version majeure du logiciel, associé à toutes les rumeurs que nous en avons entendues jusquà présent.

Aperçu juin 2021

Septembre 2021

La mise à jour iOS 15 devrait être publiée aux côtés du prochain iPhone - selon la rumeur, il sagirait de liPhone 13 . Avant 2020, liPhone avait été révélé la première semaine de septembre - normalement un mardi - et mis à disposition ce vendredi, date à laquelle le nouveau logiciel serait également disponible, parfois la veille.

Si Apple revient à son schéma habituel davant 2020, il se pourrait que les modèles diPhone 13 soient révélés le 7 septembre, ce qui placerait la date de sortie diOS 15 vers le 9 ou le 10 septembre.

Bien sûr, rien dofficiel nest encore connu, et ce ne le sera pas avant plusieurs mois, mais nous nous attendons à en savoir plus sur certaines des fonctionnalités à venir sur iOS 15 à la WWDC dApple. La conférence des développeurs aura lieu du 7 au 11 juin de cette année.

Centre de contrôle repensé

Écran de verrouillage mis à jour

Modifications de notification

Modifications de la confidentialité

Sur la base de rumeurs, iOS 15 pourrait apporter un centre de contrôle repensé. On parle également de fonctionnalités de confidentialité mises à jour, dun écran de verrouillage mis à jour et dune prise en charge complète des AirTags avec animations.

Il a été dit que la façon dont les utilisateurs gèrent les notifications pourrait également changer pour iOS 15. Apparemment, Apple prévoit dautoriser les utilisateurs à définir différentes préférences de notification en fonction de leur statut. On prétend quil y aura un menu qui permettra aux utilisateurs de choisir sils conduisent, dorment, travaillent ou sélectionnez une catégorie personnalisée et il y aura également une option de réponse automatique défendant le statut.

Pendant ce temps, iMessage pourrait être mis à jour pour être plus social, pour rivaliser avec WhatsApp. Nous supposons que cela pourrait signifier la possibilité dajouter un statut ou quelque chose de similaire.

En termes de confidentialité, on dit quil y aura un menu qui montre les applications qui collectent silencieusement vos données.

Il a également été suggéré quiOS 15 prendrait en charge la double authentification à partir de Face ID et Touch ID , ce qui serait important si les modèles diPhone 13 avaient un capteur dempreintes digitales sous-écran .

Parfois, avec un logiciel, vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin jusquà ce que vous lobteniez, puis vous vous demandez comment vous avez pu vous en passer.

Il y a quelques choses que nous aimerions voir sur iOS 15:

Améliorations de Siri

Possibilité de modifier les catégories de la bibliothèque dapplications

Choix davoir la bibliothèque dapplications comme vue par défaut

Améliorations de lécran de verrouillage

Toujours à laffiche

Intégration Dark Sky

Apple Watch pour déverrouiller liPhone sans masque (utilisateurs Touch ID)

Boutiques dapplications tierces

Meilleure prise en charge des smartwatches tierces (peu probable, nous le savons)

Selon des rumeurs, iOS 15 ne sera pas pris en charge sur liPhone 6S, 6S Plus ou liPhone SE (2016). La liste des iPhones susceptibles dêtre pris en charge par le nouveau logiciel est donc la suivante:

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur iOS 15.

Mark Gurman de Bloomberg a rapporté quiOS 15 apportera une mise à jour de la façon dont les utilisateurs gèrent les notifications, des protections de confidentialité supplémentaires et un écran de verrouillage mis à jour. Gurman a également mentionné une refonte de lapplication iMessages, bien que ses sources aient déclaré que cela pourrait arriver plus tard.

Un rapport sur iPhonesoft a affirmé quiOS 15 pourrait apporter un centre de contrôle repensé, ainsi que des animations et une prise en charge complète des AirTags. Le rapport mentionnait également la double authentification, qui permettrait à la fois à Face ID et à Touch ID de déverrouiller un iPhone - ce qui serait nécessaire si liPhone 13 dispose dun capteur dempreintes digitales et dun Face ID.

Selon iPhonesoft , iOS 15 nécessitera une puce A10 et plus récente pour fonctionner. On dit quil noffrira donc pas de support pour liPhone 6S, liPhone 6S Plus et liPhone SE (2016).

