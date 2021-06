Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple introduit une mise à jour logicielle majeure chaque année. Comme dhabitude, la société a présenté la mise à jour en avant-première et nous a donné des indications sur les fonctionnalités à venir plus tard cette année, lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC) en juin .

Pour 2021, la mise à jour logicielle est iOS 15. Voici toutes les fonctionnalités annoncées par Apple lors de la WWDC 21 qui sont à venir avec iOS 15. Vous trouverez également en bas toutes les rumeurs concernant le logiciel, associées à notre liste de souhaits continue.

Aperçu en juin 2021

Septembre 2021

La mise à jour iOS 15 devrait être publiée avec le prochain iPhone, qui serait liPhone 13 . Avant 2020, liPhone a été dévoilé au cours de la première semaine de septembre - normalement un mardi - et mis à disposition ce vendredi, date à laquelle le nouveau logiciel serait également disponible, parfois la veille.

Si Apple revient à son schéma habituel davant 2020, il se pourrait que les modèles diPhone 13 soient dévoilés le 7 septembre, ce qui placerait la date de sortie diOS 15 aux alentours du 9 ou 10 septembre. Bien sûr, rien dofficiel nest encore connu, et ce ne le sera pas avant plusieurs mois. Apple a seulement déclaré que le logiciel serait disponible à l"automne".

Une version bêta pour les développeurs diOS 15 est disponible depuis le 7 juin. La version bêta publique sera disponible à partir de juillet.

Voici toutes les fonctionnalités annoncées par Apple pour iOS 15.

FaceTime obtient de grandes améliorations avec iOS 15. Spatial Audio dApple arrive sur le service de messagerie vidéo iOS, dans le but de rendre les appels plus naturels.

Il existe également quelques autres nouvelles fonctionnalités pour aider à mieux passer les appels, notamment lisolation vocale qui bloquera le bruit ambiant pour se concentrer davantage sur votre voix, offrant un son plus clair, et Wide Spectrum, qui inclut le bruit ambiant. Vous pourrez basculer entre les deux en appuyant simplement sur un bouton.

De plus, Apple ajoute une vue Grille et un mode Portrait à FaceTime, ainsi que des liens FaceTime. Les liens FaceTime vous permettent de créer un lien et de le partager via Messages, Calendrier, Mail ou des applications tierces pour permettre à quiconque de rejoindre un appel FaceTime à partir du navigateur Web sur un appareil Android ou Windows.

Il y aura également une fonctionnalité appelée SharePlay qui permettra aux utilisateurs de partager des expériences, comme écouter des morceaux ensemble via Apple Music , regarder une émission de télévision ou un film en synchronisation ou partager leurs écrans pour voir des applications ensemble.

Une nouvelle fonctionnalité pour iOS 15 appelée Focus a été conçue pour réduire les distractions en filtrant les notifications et les applications en fonction de ce sur quoi vous dites à votre iPhone que vous vous concentrez. Il existe quatre options standard : Ne pas déranger, Personnel, Travail et Sommeil.

Les quatre options standard utilisent lintelligence sur lappareil - comme vos heures de travail - pour suggérer les applications et les personnes que vous souhaitez vous permettre de vous avertir, ainsi que vous permettent de créer des pages décran daccueil avec uniquement des applications et des widgets particuliers. Si vous avez choisi un Focus sur lun de vos appareils Apple, il sera défini sur tous les autres appareils Apple que vous possédez.

Vous pouvez également créer un focus personnalisé pour filtrer les notifications, informer automatiquement vos amis que vous nêtes pas disponible (comme le fait Ne pas déranger pendant la conduite) et masquer les distractions sans manquer les notifications clés. Par exemple, loption Work Focus, vous pouvez définir pour que seuls les messages des collègues de travail arrivent, ainsi que les e-mails, tout en désactivant toutes les autres notifications jusquà ce que vous passiez à Personal Focus.

Les notifications sont en cours de refonte pour iOS 15, avec lintroduction dun résumé des notifications qui collecte les notifications non urgentes et les organise par priorité avec les plus pertinentes en haut. Ce résumé sera alors livré à un meilleur moment, comme le matin ou le soir plutôt quau milieu de votre journée de travail.

Le résumé des notifications utilise lintelligence artificielle pour organiser les notifications en fonction de vos interactions avec les applications, tandis que les messages urgents, les appels manqués, etc., sont envoyés immédiatement pour que vous ne les manquiez pas.

Les notifications auront également des photos de contact pour les personnes sous iOS 15 et des icônes plus grandes pour les applications afin de les identifier plus facilement.

iOS 15 apportera une fonctionnalité appelée Live Text qui utilise lintelligence de lappareil pour reconnaître le texte dune photo. Il vous permettra de prendre une photo dun numéro de téléphone sur une photo par exemple, puis dappeler le numéro, ou de prendre une photo du mot de passe Wi-Fi dans un café et de le copier directement dans la boîte lorsque cela vous sera demandé.

Il existe également une fonction de recherche visuelle qui vous permet de prendre une photo dune fleur et de rechercher de quel type il sagit, ou un chien et de découvrir de quelle race il sagit, par exemple.

La recherche Spotlight est également améliorée dans iOS 15, en utilisant lintelligence pour rechercher des photos par emplacement, personnes, scènes ou objets. Il peut également utiliser la fonction Live Text pour rechercher du texte et de lécriture manuscrite dans les photos, tout en offrant également une recherche dimages Web et de meilleurs résultats pour les acteurs, les musiciens, les émissions de télévision et les films.

Lorsque vous recherchez un contact, vous verrez également les conversations récentes, les photos partagées et même leur emplacement si vous partagez sur Find My.

Les mises à jour de lapplication Photos incluent lintroduction dune section Partagée avec vous, ainsi quune mise à jour importante de la fonction Souvenirs. Apple Music sera intégré à Memories dans iOS 15, et il existe également une interface plus interactive.

Lintégration avec Apple Music utilisera lintelligence de lappareil pour personnaliser également les suggestions de chansons qui visent à donner vie aux souvenirs et les bobines de mémoire verront la musique sadapter au ton et au rythme.

Apple Wallet prend en charge des types de clés supplémentaires, rejoignant les clés de voiture numériques avec iOS 15. Les utilisateurs des États participants aux États-Unis pourront ajouter leur permis de conduire ou leurs identifiants dÉtat à lapplication Wallet. pour que votre iPhone puisse déverrouiller votre maison, votre bureau et votre chambre dhôtel.

La Transportation Security Administration sefforce de permettre aux points de contrôle de sécurité des aéroports dêtre le premier endroit qui acceptera une carte didentité numérique, tandis que Hyatt est le premier groupe hôtelier à travailler pour que ses clients puissent utiliser leur iPhone pour déverrouiller leurs chambres.

Lapplication Météo est en cours de refonte pour iOS 15, mettant en évidence une intégration beaucoup plus approfondie avec Dark Sky. Lapplication météo affichera plus daffichages graphiques des données météorologiques, ainsi que des cartes en plein écran, des mises en page dynamiques qui changent en fonction de la météo et un arrière-plan animé repensé qui reflète les conditions.

Vous serez également alerté par des notifications lorsque la pluie ou la neige commence et sarrête.

Les cartes ont également subi une refonte dans iOS 15, avec des détails améliorés dans les villes pour les quartiers, les quartiers commerciaux, lélévation, les bâtiments et les points de repère personnalisés. Il y aura un mode nuit avec une "lueur au clair de lune" et il y aura aussi de nouvelles couleurs et étiquettes de route.

De plus, iOS 15 apportera une expérience de conduite en ville en trois dimensions lorsque vous naviguez à laide de votre iPhone ou CarPlay , avec plus de détails sur la route, comme les voies de bus et les passages pour piétons. Il y a aussi la réalité augmentée à bord de Maps dans iOS 15 lorsque vous tenez votre iPhone, offrant une position très précise et des instructions de marche détaillées.

Ceux qui utilisent Apple Maps pour les transports en commun pourront suivre un itinéraire de train sélectionné, recevant des notifications lorsquil est temps de descendre.

Safari obtient une nouvelle barre donglets dans iOS 15 qui apparaît en bas de lécran afin que vous puissiez basculer entre les onglets. Il existe également des groupes donglets qui vous permettent denregistrer des onglets et dy accéder sur iPhone, iPad et Mac.

Les autres fonctionnalités de Safari avec iOS 15 incluent une page de démarrage personnalisable et des extensions Web sur iOS.

iOS 15 apporte plus de contrôles de confidentialité, comme le dit la rumeur. Il existe une reconnaissance vocale sur lappareil pour permettre à laudio des demandes Siri dêtre entièrement traité sur votre iPhone par défaut.

La protection de la confidentialité du courrier empêche les expéditeurs de savoir si vous avez ouvert leur courrier électronique, tout en masquant également une adresse IP afin que les expéditeurs ne puissent pas connaître votre position ou lutiliser pour créer un profil sur vous.

De plus, un rapport de confidentialité des applications vous donnera un aperçu de la manière dont les applications utilisent laccès accordé à votre emplacement, vos photos, votre appareil photo, votre microphone et vos contacts au cours des sept derniers jours et quels autres domaines ont été contactés pendant cette période par lapplication.

Lapplication Notes voit les balises créées par lutilisateur ajoutées dans iOS 15, vous permettant de catégoriser rapidement les notes. Vous pourrez également mentionner les membres des notes partagées pour vous informer mutuellement des mises à jour importantes. Il existe également une vue Activité à venir dans iOS 15 qui affichera lhistorique récent des modifications apportées à une note partagée.

Une nouvelle fonctionnalité Partagé avec vous - mentionnée brièvement dans la section Photos ci-dessus - fonctionnera sur tout le système dans iOS 15 pour trouver tous les articles, musiques, émissions de télévision, photos et tout autre élément partagé avec vous via les conversations Message. Ceux-ci apparaîtront ensuite dans une section Partagé avec vous dans des applications telles que Photos, Safari, Apple News, Musique, Podcasts et lapplication Apple TV pour vous aider à accéder rapidement aux informations partagées en contexte.

Les modifications apportées à Siri incluent la possibilité pour lassistant dannoncer non seulement les messages et les appels entrants lorsquil porte des AirPod, mais également les notifications. Vous pourrez demander à Siri de partager ce qui est sur votre écran lorsque vous portez les écouteurs sans fil.

iOS 15 apporte de nouvelles fonctionnalités à iCloud, notamment Hide My Email, la prise en charge étendue de HomeKit Secure Video et un nouveau service de confidentialité Internet appelé iCloud Private Relay.

Lapplication Santé bénéficie de quelques nouvelles fonctionnalités avec iOS 15, notamment un onglet de partage qui permet aux utilisateurs de partager leurs données de santé avec la famille, les soignants ou une équipe de soins. Il introduit également les tendances pour vous permettre de vous concentrer sur les changements significatifs apportés à vos mesures de santé, comme une fréquence cardiaque au repos plus élevée, par exemple.

Un indicateur de santé appelé Walking Stability est également fourni avec le nouveau logiciel, vous aidant à gérer votre risque de chute.

Lapplication Find My bénéficie de nouvelles fonctionnalités dans iOS 15, notamment la possibilité pour les utilisateurs de localiser un appareil qui a été éteint ou effacé, ainsi que des alertes de séparation qui vous avertissent si vous laissez un AirTag, un appareil Apple ou un accessoire réseau Find My dans un endroit inconnu. AirPods Pro et AirPods Max bénéficieront également de la prise en charge du réseau Find My et il y aura également un nouveau widget Find My.

De plus, iOS 15 apportera des emplacements de diffusion en direct pour la famille et les amis qui partagent leur emplacement les uns avec les autres.

Pour Translate, iOS 15 apportera une fonctionnalité de traduction en direct, permettant à la conversation de se dérouler entre deux langues. Le logiciel apportera également une traduction à léchelle du système en texte nimporte où sur iPhone.

Une petite mise à jour ici, mais une mise à jour quand même. L application Apple TV verra une nouvelle ligne appelée "Pour tous" dans iOS 15, offrant une collection démissions et de films basés sur tous les membres du ménage.

Quelques nouvelles options de configuration apparaîtront avec iOS 15, y compris la possibilité pour les utilisateurs diPhone existants de sauvegarder temporairement les données sur iCloud, même sans abonnement. Pour ceux qui passent à liPhone pour la première fois, il y aura une option "Déplacer vers iOS" améliorée pour un transfert facile des albums photo, des fichiers, des dossiers et des paramètres daccessibilité.

En termes daccessibilité, iOS 15 offre de nouvelles fonctionnalités pour VoiceOver, ainsi que de nouveaux sons de fond pour aider à minimiser les distractions, et la prise en charge Made for iPhone des aides auditives bidirectionnelles.

Vous pourrez également personnaliser laffichage et la taille du texte application par application, et la prise en charge de la reconnaissance des audiogrammes importés arrive également dans Headphone Accommodations.

Parfois, avec un logiciel, vous ne savez pas ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin jusquà ce que vous lobteniez, puis vous vous demandez comment vous avez pu vivre sans.

Il y a quelques choses qui nont pas encore été prévisualisées que nous aimerions toujours voir sur iOS 15 plus tard cette année :

Possibilité de modifier les catégories de la bibliothèque dapplications

Choix davoir la bibliothèque dapplications comme vue par défaut

Améliorations de lécran de verrouillage

Toujours à laffiche

Apple Watch pour déverrouiller liPhone sans masque (utilisateurs Touch ID)

Boutiques dapplications tierces

Meilleure prise en charge des montres intelligentes tierces (peu probable, nous le savons)

Apple a déclaré quiOS 15 serait pris en charge sur liPhone 6S et les versions ultérieures, malgré certaines rumeurs affirmant précédemment que ce ne serait pas le cas. La liste des iPhones qui supporteront le nouveau logiciel est donc la suivante :

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE (2016)

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

Voici toutes les rumeurs entourant iOS 15.

Apple a dévoilé certaines des fonctionnalités de liPhone avec un aperçu diOS 15 lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC).

Mark Gurman de Bloomberg a indiqué quiOS 15 apportera une mise à jour sur la façon dont les utilisateurs gèrent les notifications, des protections de confidentialité supplémentaires et un écran de verrouillage mis à jour. Gurman a également mentionné une refonte de lapplication iMessages, bien que ses sources aient déclaré que cela pourrait arriver plus tard.

Un rapport sur iPhonesoft a affirmé quiOS 15 pourrait apporter un centre de contrôle repensé, ainsi que des animations et une prise en charge complète des AirTags. Le rapport mentionnait également une double authentification, qui permettrait à la fois Face ID et Touch ID pour déverrouiller un iPhone - ce qui serait nécessaire si liPhone 13 dispose dun capteur dempreinte digitale sous lécran et dun Face ID.

Selon iPhonesoft , iOS 15 nécessitera une puce A10 et plus récente pour fonctionner. Il est dit quil noffrira donc pas de support pour liPhone 6S, liPhone 6S Plus et liPhone SE (2016).

