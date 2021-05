Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série iPhone 13 d Apple ne devrait sortir que plus tard cette année, mais les schémas divulgués pourraient nous donner une idée des changements auxquels nous pouvons nous attendre par rapport aux modèles iPhone 12 .

Selon MacRumours , qui a vu les schémas, il y aura quelques changements dans les boîtiers de caméra à larrière des modèles diPhone 13, ainsi que dans lépaisseur globale des appareils.

On prétend que les modèles diPhone 13 et 13 Pro auront une épaisseur de 7,57 mm, par rapport à lépaisseur de 7,4 mm des modèles diPhone 12, tandis que les boîtiers de caméra passeraient denviron 1,5 / 1,7 mm à 2,51 mm sur les iPhone 13 et 3,65. mm sur liPhone 13 Pro.

Le rapport indique que laugmentation de lépaisseur des bosses de lappareil photo empêche les lentilles de dépasser autant quelles le font sur les modèles diPhone 12, permettant une finition plus transparente. Il est également dit que le boîtier de la caméra en général augmentera de taille sur tous les modèles.

MacRumours affirme que les modèles iPhone 13 verront un boîtier dappareil photo mesurant environ 29 x 29 mm, tandis que les modèles iPhone 13 Pro mesureraient 36 x 37 mm, ce qui serait à peu près le même que lactuel iPhone 12 Pro Max .

Dautres rumeurs entourant les modèles diPhone 13 suggèrent que nous verrons des améliorations de lappareil photo, comme la stabilisation du décalage du capteur, dans plus de modèles. On pense également que les modèles diPhone 13 pourraient avoir une encoche plus petite et il a été question décrans ProMotion. Vous pouvez tout lire sur les rumeurs sur liPhone 13 dans notre fonction de résumé distincte.

Écrit par Britta O'Boyle.