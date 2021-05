Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous ne le savez peut-être pas, mais votre iPhone , iPad et iPod touch ont tous un scanner caché intégré dans leur logiciel, vous permettant de numériser et denvoyer des documents sans que vous ayez besoin dune application tierce. Il existe également un moyen de signer un document.

Il existe bien sûr un certain nombre dapplications tierces pour la numérisation, dont certaines offrent des fonctionnalités utiles, mais si vous souhaitez simplement numériser et envoyer un document, ou signer un document en utilisant uniquement votre iPhone ou iPad , voici comment procéder.

Pour numériser un document à laide de votre iPhone, iPad ou iPod touch, suivez ces instructions:

Ouvrez lapplication Notes sur votre iPhone, iPad ou iPod touch Créer une nouvelle note Appuyez sur licône du bouton de lappareil photo (elle apparaît en bas lorsque le clavier nest pas ouvert) Appuyez sur Numériser les documents Placez le document que vous souhaitez numériser en vue de lappareil photo Vous pouvez sélectionner Auto dans le coin supérieur droit. Lorsque cette option est sélectionnée, lappareil photo encadrera et numérisera automatiquement votre document. Si vous êtes en mode manuel, alignez le document (une boîte jaune apparaît autour de lui) et appuyez sur le déclencheur. Appuyez sur lanalyse dans le coin inférieur gauche et appuyez sur loutil de recadrage Vous pouvez ensuite faire glisser les coins pour ajuster votre numérisation Appuyez sur «Terminé» Appuyez ensuite sur «Enregistrer».

Vous pouvez également numériser un document à laide de lapplication Mail. Ouvrez Mail> Créer un nouvel e-mail> Appuyez et maintenez dans la zone de contenu jusquà ce que la boîte noire apparaisse> Appuyez sur la flèche droite jusquà ce que vous voyiez `` Numériser le document > Appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez ensuite envoyer le scan directement depuis Mail.

Il est également possible de signer un document à laide de votre iPhone ou iPad et bien que ce soit un peu plus naturel si vous avez lApple Pencil et un iPad compatible, cest aussi facile avec un iPhone, un iPad ou un iPod touch.

Suivez les instructions ci-dessous pour signer un document à laide de votre iPhone, iPad ou iPod touch:

Trouvez le document que vous souhaitez signer Appuyez et maintenez sur le nom du fichier Appuyez sur Partager Sélectionnez Marquage Appuyez sur le "+" dans le coin inférieur droit Appuyez sur Signature Signez votre nom à laide de votre doigt ou de lApple Pencil sur un iPad compatible Appuyez sur "Terminé" en haut Faites glisser votre signature là où vous le souhaitez sur le document Faites glisser les coins de la boîte pour réduire votre signature Appuyez sur "Terminé" dans le coin supérieur gauche Appuyez sur `` Enregistrer le fichier dans ...

Remarque: Une fois que vous avez créé une signature, ce sera une option la prochaine fois que vous allez signer un document afin que vous puissiez simplement le sélectionner pour lajouter à un autre document, ou vous pouvez choisir dajouter une autre signature.

Apple dispose dune fonctionnalité appelée Continuité qui fonctionne sur ses appareils, de liPhone et de liPad au Mac, permettant à vos appareils de mieux fonctionner ensemble. Vous pouvez tout savoir sur la continuité et tout ce quelle offre dans notre fonction distincte .

Lune des fonctionnalités de Continuity est la possibilité de numériser un document à laide de votre iPhone ou iPad et il apparaît instantanément sur votre Mac. Voici comment:

Ouvrez une application prise en charge sur votre Mac (telle que Mail, Messages, Notes) Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre du document à lendroit où vous souhaitez afficher le document numérisé ou choisissez Fichier> Insérer Vous devrez ensuite sélectionner `` Importer ou insérer depuis un iPhone ou un iPad Ensuite, choisissez Scan Document Cela ouvrira lapplication appareil photo sur votre iPhone ou iPad Placez le document dans la vue de la caméra de votre iPhone / iPad Enregistrez le scan Le document numérisé apparaîtra automatiquement sur votre Mac dans lapplication que vous avez ouverte au début

Écrit par Britta O'Boyle.