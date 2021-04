Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les AirTags dApple sont un accessoire iPhone qui vous permet de suivre les éléments importants, tels que vos clés ou votre sac à dos, via l application Find My et le réseau.

Ce sont de petits appareils circulaires qui peuvent être personnalisés, tout en présentant une classification IP67 , une batterie remplaçable par lutilisateur et la puce U1 dApple que lon retrouve également dans les modèles diPhone 12 et diPhone 11.

Cette puce U1 permet aux AirTags doffrir une fonctionnalité appelée Precision Finding. Voici tout ce que vous devez savoir sur la recherche de précision et son fonctionnement.

La recherche de précision est une technologie avancée des AirTags dApple qui peut déterminer avec plus de précision la distance et la direction dun AirTag perdu lorsquil est à portée.

Il permet aux utilisateurs dobtenir des directions plus précises vers leurs articles, à condition quils aient un modèle diPhone 12 ou un modèle diPhone 11.

Precision Finding propose des instructions directionnelles sur lécran de votre iPhone pour guider les utilisateurs vers leur AirTag perdu lorsquils tapent sur le bouton "Play Sound" dans lapplication Find My pour lAirTag respectif. Une grande flèche indiquant dans quelle direction marcher, avec des instructions telles que "16 pieds à droite" et "0,1 pied à proximité" apparaîtra, aidant les utilisateurs à identifier leurs appareils.

La recherche de précision tire parti de la puce U1 des AirTags et des modèles iPhone 12 et iPhone 11. La puce U1 dApple utilise une technologie à bande ultra-large pour localiser et communiquer avec précision avec dautres appareils équipés de U1, permettant aux modèles AirTags et iPhone 12/11 de fonctionner ensemble.

La technologie fusionne les entrées de la caméra de votre iPhone, de lARKit, de laccéléromètre et du gyroscope afin de vous guider vers votre AirTag perdu en utilisant une combinaison de son, dhaptique et de rétroaction visuelle.

La recherche de précision peut également fonctionner avec les fonctionnalités daccessibilité intégrées à iOS, comme VoiceOver, qui dirigent les utilisateurs aveugles ou malvoyants vers un AirTag avec les instructions mentionnées ci-dessus, "AirTag est à 9 pieds sur votre gauche", par exemple.

La recherche de précision nécessite liPhone 12 mini, liPhone 12, liPhone 12 Pro, liPhone 12 Pro Max, liPhone 11, liPhone 11 Pro ou liPhone 11 Pro Max pour fonctionner.

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 20 Avril 2021

La recherche de précision nest pas non plus disponible dans les pays et régions où la technologie Ultra Wideband est restreinte.

Écrit par Britta O'Boyle.