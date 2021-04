Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a mis à jour sa série iPhone 12 avec un nouveau travail de peinture.

Dans probablement lune de ses annonces iPhone les plus courtes jamais publiées, la société a annoncé lors de son événement Spring Loaded que l iPhone 12 et l iPhone 12 mini seraient disponibles dans une superbe teinte violette. Le violet a "des éléments de sophistication et de luminosité", a déclaré le PDG Tim Cook.

Les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 mini en violet seront livrés avec iOS 14.5. Ils seront disponibles en options de 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les prix resteront les mêmes, mais Apple a déclaré que vous pouvez les précommander à partir du 23 avril 2021. Ils seront officiellement lancés et mis en vente le 30 avril.

En plus de la nouvelle couleur, qui rejoint les options existantes noir, blanc, rouge, vert et bleu pour la série iPhone 12, Apple a également présenté un nouvel étui en cuir MagSafe et un étui en cuir dans une couleur "Deep Violet" - ce qui devrait correspond parfaitement à la nouvelle couleur violette de liPhone.

Il a également annoncé des étuis en silicone dans une couleur "Améthyste". Parmi les autres nouvelles couleurs de boîtier en silicone, citons «Capri Blue», «Pistachio» et «Cantaloup».

Ces accessoires fonctionnent avec tous les modèles diPhone 12. Les nouvelles couleurs de portefeuille et détui en cuir sont disponibles à la commande dès maintenant.

Écrit par Maggie Tillman. Édité par Max Freeman-Mills.