Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous navons même pas encore vu le lancement des iPhones 2021 , mais des rumeurs et des prédictions ont déjà commencé à apparaître autour des modèles 2022.

Selon lanalyste Apple Ming-Chi Kuo ( via AppleInsider ), les modèles diPhone 14 de premier plan seront équipés dun capteur de 48 mégapixels. Kuo a déclaré dans une note aux investisseurs quil pensait que les appareils offriraient une caméra grand angle avec un capteur dimage CMOS 1 / 1,3 pouce 48MP.

Il a déclaré: "Nous pensons que le nouvel iPhone 2H22 peut prendre en charge une sortie directe de 48MP et une sortie de 12MP (mode de sortie de fusion à quatre cellules) simultanément."

Kuo a ajouté: "Avec une sortie de 12MP, la taille de pixel CIS du nouvel iPhone 2H22 augmente à environ 2,5 um, ce qui est nettement plus grand que liPhone 12 et liPhone 13, et plus grand que les téléphones Android existants, et proche du niveau DSC."

On dit que la taille des pixels à la résolution native de 48 mégapixels est denviron 1,25 µm pixels. Kuo a également déclaré que le nouveau capteur prendrait en charge lenregistrement vidéo 8K - ce que propose les produits phares de Samsung , ainsi que les OnePlus 9 et 9 Pro et le Mi 11 Ultra de Xiaomi .

En plus de la nouvelle prédiction du capteur de caméra, Kuo a également suggéré à Apple dabandonner la mini- ligne iPhone en 2022 - une rumeur que nous avons déjà entendue et que nous espérons toujours ne pas être vraie.

Vous pouvez tout lire sur les prochains iPhones pour 2021 et toutes les rumeurs qui les entourent dans notre fonction iPhone 13 , mais pour linstant, nous prendrions tout sur les modèles diPhone 14 avec une pincée de sel car ils sont loin et beaucoup peut changer en 18 mois.

Écrit par Britta O'Boyle.