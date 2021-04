Comment voir et supprimer les cartes de crédit enregistrées de la saisie automatique sur iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe quelques fonctionnalités intéressantes sur les appareils iPhone et Mac, dont lune est la saisie automatique - la possibilité denregistrer les informations de contact et de carte de crédit sur Safari afin que vous nayez pas à saisir à nouveau le numéro de carte long et la date dexpiration chaque fois que vous achetez quelque chose sur un site Web.

Les anciennes cartes restent enregistrées lors de la saisie automatique, même lorsquelles ont expiré, ce qui peut conduire à une liste de cartes inutilement longue à sélectionner. Ne vous inquiétez pas cependant, voici comment trouver vos cartes enregistrées sur iPhone et Mac et comment les supprimer et effacer la saisie automatique.

Pour rechercher et voir les cartes de crédit enregistrées sur liPhone, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Faites défiler jusquà Safari Appuyez sur Remplissage automatique dans la section Général Appuyez sur `` Cartes de crédit enregistrées Authentifiez-vous à laide de Touch ID, Face ID ou le mot de passe de votre iPhone

Une liste de vos cartes de crédit enregistrées apparaîtra. Vous pouvez cliquer sur lun dentre eux individuellement pour voir le titulaire de la carte, le numéro de la carte, lexpiration et la description de la carte. Appuyez sur "Modifier" dans le coin supérieur droit pour modifier lune de ces sections.

Pour supprimer ou effacer la saisie automatique sur liPhone et supprimer une carte qui napparaît pas dans la liste suggérée lorsque vous passez à la caisse sur un site Web Safari, procédez comme suit:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Faites défiler jusquà Safari Appuyez sur Remplissage automatique dans la section Général Appuyez sur `` Cartes de crédit enregistrées Authentifiez-vous à laide de Touch ID, Face ID ou le mot de passe de votre iPhone Appuyez sur "Modifier" dans le coin supérieur droit Sélectionnez les cartes de crédit que vous souhaitez supprimer ou supprimer Appuyez sur `` Supprimer dans le coin supérieur gauche

Vous pouvez également supprimer une carte en suivant les étapes 1 à 5, puis en appuyant sur la carte individuelle pour afficher les informations quelle contient. À partir de là, appuyez sur «Modifier» dans le coin supérieur droit, puis sur «Supprimer la carte de crédit» sous les informations.

Pour ajouter une carte de crédit à la fonction de saisie automatique sur liPhone afin quelle apparaisse dans la liste de cartes suggérée lors de la vérification sur un site Web, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez les paramètres sur votre iPhone Faites défiler jusquà Safari Appuyez sur Remplissage automatique dans la section Général Appuyez sur `` Cartes de crédit enregistrées Authentifiez-vous à laide de Touch ID, Face ID ou le mot de passe de votre iPhone Appuyez sur `` Ajouter une carte de crédit Vous pouvez ensuite utiliser lappareil photo de votre iPhone pour numériser votre carte en sélectionnant `` Utiliser lappareil photo Vous pouvez également saisir manuellement le nom, le numéro, lexpiration et la description du titulaire de la carte. Appuyez sur "Terminé" dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé

Pour rechercher et voir les cartes de crédit enregistrées sur un Mac, procédez comme suit:

Ouvrez Safari sur votre Mac Cliquez sur longlet Safari dans la barre de menu en haut de votre écran Sélectionnez Préférences Appuyez sur loption `` Remplissage automatique en haut de la fenêtre contextuelle Appuyez sur le bouton `` Modifier à côté de la case Cartes de crédit Tapez votre mot de passe Une liste de vos cartes de crédit enregistrées sur la saisie automatique apparaîtra

Pour supprimer ou effacer les informations de carte de crédit enregistrées sur un Mac, procédez comme suit:

Suivez les étapes 1 à 7 comme ci-dessus Sélectionnez la carte de crédit que vous souhaitez supprimer ou supprimer de la saisie automatique Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner plusieurs Appuyez sur le bouton «Supprimer»

Pour ajouter une carte de crédit à la fonction de saisie automatique sur Mac, procédez comme suit:

Ouvrez Safari sur votre Mac Cliquez sur longlet Safari dans la barre de menu en haut de votre écran Sélectionnez Préférences Appuyez sur loption `` Remplissage automatique en haut de la fenêtre contextuelle Appuyez sur le bouton `` Modifier à côté de la case Cartes de crédit Tapez votre mot de passe Appuyez sur le bouton `` Ajouter sous la liste des cartes de crédit Entrez la description, le numéro de la carte, le titulaire de la carte et lexpiration en cliquant sur les cases appropriées Appuyez sur «Terminé»

Écrit par Britta O'Boyle.