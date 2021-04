Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple ne fera plus de la voix féminine de Siri loption par défaut sur ses appareils, avec la sortie de la dernière version bêta du logiciel iOS 14.5 . La société présente également deux toutes nouvelles voix Siri pour les anglophones du monde entier.

Selon TechCrunch , le changement est effectif immédiatement et concernera tous les utilisateurs d iPhone , d iPad et de HomePod une fois la mise à jour publiée. Ainsi, lors de la configuration de votre appareil Apple, vous serez maintenant invité à choisir une voix Siri préférée. Auparavant, votre appareil utilisait par défaut une voix Siri féminine, bien que vous puissiez explorer les paramètres plus tard et choisir une autre voix si vous le souhaitez.

En ce qui concerne les nouvelles voix Siri , TechCrunch a déclaré quApple avait utilisé de nouveaux talents sources et les avait exécutés via son moteur de synthèse vocale Neural pour les rendre plus naturels. Il voulait quils «circulent de manière plus organique à travers des phrases qui sont en fait générées à la volée». Avec la dernière version bêta diOS, les voix de Siri en Irlande, en Italie et en Russie ont également reçu ces améliorations de la synthèse vocale Neural.

Au total, 38 des voix de Siri semblent désormais plus naturelles.

«Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix Siri pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de Siri de sélectionner la voix quils souhaitent lors de la configuration de leur appareil», a déclaré Apple dans un communiqué aux médias mercredi. «Il sagit dune continuation de lengagement de longue date dApple en faveur de la diversité et de linclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.»

En dautres termes, ce changement nest que le dernier exemple dApple qui tente déliminer les associations de genre de son assistant vocal numérique.

Écrit par Maggie Tillman.