LiPhone 13 aura-t-il une finition noire mate?

(Pocket-lint) - Le prochain iPhone aura-t-il une finition noire mate? Cela semble être la suggestion faite par la dernière fuite du pronostiqueur Apple Max Weinbach.

Il peut également y avoir une couleur bronze, ainsi quun nouveau revêtement sur le contour en acier inoxydable de liPhone 13 Pro pour éviter les traces de doigts.

Il faudrait penser que la finition noire mate viendrait sur liPhone 13 Pro et Pro Max étant donné la forme récente, qui a vu des finitions plus brillantes coller aux combinés iPhone 12 standard . LiPhone 12 Pro a une finition graphite qui a ses origines dans les iPad et MacBook gris sidéral dApple.

Cette décision serait certainement la bienvenue - la réaction au Samsung Galaxy S21 Ultra de cette année a été très positive. Ce ne serait pas non plus la première fois quApple essayait une finition noire mate sur un iPhone; il y avait une version noire mate de l iPhone 7 , mais il est vite devenu évident quil se rayait très facilement.

La version brillante `` Jet Black était encore pire pour les rayures - cétait aussi un aimant dempreintes digitales complet.

Nous nous attendons à ce que liPhone 13 apporte quelques améliorations, mais pas une révélation dans la conception. Weinbach suggère quil y aura une refonte de la caméra avec une saillie plus petite que liPhone 13 Pro et Pro Max.

Écrit par Dan Grabham.