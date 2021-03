Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a lancé l iPhone X avec une grande encoche en 2017 et malgré quelques changements de conception ici et là, notamment les bords plus carrés des modèles diPhone 12 , lencoche est restée la même.

Cependant, sur la base de la dernière fuite, cela pourrait changer pour les modèles diPhone 13 , qui devrait sortir plus tard cette année. MacRumours a reçu une photo de certains panneaux de verre avant prétendus être pour les modèles iPhone 13 et ils montrent une encoche plus petite et un écouteur déplacé.

La photo provient du fournisseur de réparation grec iRepair et il est dit que les mêmes tailles décran de 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces étaient présentes - suggérant que nous pourrions voir un iPhone 13 mini malgré les affirmations que liPhone 12 mini ne sétait pas bien vendu .

Outre lencoche réduite, limage des panneaux avant suggère également que lécouteur - qui se trouve actuellement dans lencoche - se déplacerait vers la lunette supérieure. Des rumeurs antérieures danalystes ont affirmé que lencoche serait réduite grâce à la consolidation des composants, bien que le déplacement de lécouteur nait pas été mentionné dans ces rapports.

Selon certaines rumeurs, même si le passage à une encoche plus petite aura lieu en 2021, Apple pourrait opter pour un design de trou de perforation - comme Samsung - en 2022 et un design tout écran avec capteur dempreintes digitales sous-écran en 2023. Gardez à lesprit que les rumeurs de un capteur dempreintes digitales sous lécran a également été revendiqué pour les modèles diPhone 13.

Dautres rumeurs récentes entourant liPhone 13 incluent Samsung travaillant apparemment sur des écrans LTPO avec Promotion et une date de mise en vente fin septembre. Vous pouvez lire notre tour dhorizon sur liPhone 13 pour les dernières nouvelles.

Écrit par Britta O'Boyle.