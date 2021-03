Comment configurer Localiser mes amis et suivre un iPhone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lapplication Find My dApple vous permet de suivre la position de vos amis et de votre famille. La personne que vous souhaitez suivre doit également avoir un iPhone et elle doit accepter votre demande de partager sa position avec vous, mais une fois la configuration terminée, vous pouvez suivre liPhone de votre famille ou de vos amis à tout moment.

La fonctionnalité sappelait à lorigine Find My Friends , mais les applications Find My Friends et Find My iPhone ont été combinées en 2019 avec le lancement diOS 13 dans ce qui sappelle maintenant Find My.

Voici comment configurer le suivi pour liPhone dun ami ou de la famille, ainsi que comment suivre un iPhone une fois configuré.

Il est facile de commencer à partager la position de votre iPhone avec un ami ou un membre de la famille, et vous pouvez choisir entre le partager pendant une heure, jusquà la fin de la journée où vous lavez configuré ou indéfiniment.

Gardez à lesprit que pendant la période que vous sélectionnez, lami pourra voir exactement où vous vous trouvez à moins que vous ne désactiviez votre position ou que vous ne disposiez pas de données cellulaires.

Pour configurer la recherche de mes amis et commencer à partager votre position avec un ami, suivez les étapes ci-dessous:

Assurez-vous que vous avez tous les deux un iPhone Ouvrez lapplication Find My. Il a un fond gris avec un grand cercle vert et un petit point bleu dans le cercle vert. Appuyez sur longlet Contacts en bas à gauche Appuyez sur Partager ma position Recherchez le contact avec lequel vous souhaitez partager votre position. Ceux avec des iPhones apparaîtront en bleu. Si le nom du contact est gris, il na pas diPhone et cette fonctionnalité ne fonctionnera pas Ajoutez tous les contacts supplémentaires avec lesquels vous souhaitez partager votre position Une fois que vous avez sélectionné tous les amis avec lesquels vous souhaitez partager votre position, appuyez sur `` Envoyer en haut à droite Sélectionnez «Partager pendant une heure», «Partager jusquà la fin de la journée» ou «Partager indéfiniment»

Les amis avec lesquels vous avez choisi de partager votre position apparaîtront dans longlet Contacts de lapplication Localiser. Sous leur nom, il indiquera "Peut voir votre position", sauf si vous partagez votre position entre vous.

Afin de suivre liPhone dun ami, il doit partager sa position avec vous comme ci-dessus. Sils font également partie de votre groupe de partage familial - sur lequel vous pouvez en savoir plus dans notre fonction distincte - et quils partagent leur position avec vous, vous pourrez voir tous leurs appareils Apple associés à leur identifiant Apple dans longlet Appareils de lapplication Find My.

Votre ami peut suivre les étapes de la section ci-dessus pour commencer à partager sa position avec vous, ce qui vous permettra ensuite de suivre son iPhone et de voir où il se trouve. Vous pouvez également commencer à partager votre position avec eux comme ci-dessus, puis appuyer sur leur nom dans longlet Contacts et faire défiler jusquà «Demander à suivre la position».

Ils recevront une notification de votre demande, quils devront ensuite accepter avant que vous puissiez suivre leur iPhone.

Une fois votre demande acceptée et votre position partagée, vous pouvez voir la position dun ami dans longlet Contacts de lapplication Localiser. Sous leur nom, il vous indiquera la ville et le pays où ils se trouvent, ainsi que la distance de vous. Si vous appuyez sur son nom, vous verrez une carte vous donnant un emplacement plus précis, ainsi que la possibilité dobtenir un itinéraire vers leur emplacement.

Vous pouvez également voir la position dun ami avec lequel vous partagez via Messages . Ouvrez Messages> Ouvrez le chat de la personne dont vous souhaitez voir lemplacement> Appuyez sur son nom en haut du chat> Appuyez sur le symbole «i». Leur emplacement apparaîtra sur la carte.

Il est possible de configurer des notifications dans lapplication Find My sur iPhone. Vous pouvez configurer votre iPhone pour avertir automatiquement votre ami lorsque vous partez ou rentrez chez vous par exemple, ou vous pouvez configurer une notification pour vous-même lorsquun ami quitte le travail ou la maison, ou même quelque chose de plus spécifique comme passe un certain endroit lors dune promenade.

Pour configurer les notifications, suivez les étapes ci-dessous:

Ouvrez lapplication Find My Appuyez sur longlet Contacts en bas à gauche Appuyez sur lami pour lequel vous souhaitez configurer une notification ou à propos de celui-ci Faites glisser votre doigt vers le haut sur la carte dinformation pour voir toutes les options sous la carte Appuyez sur `` Ajouter sous Notifications Appuyez sur "Me notifier" ou "Notifier [contact]

Si vous sélectionnez "Me prévenir", vous pouvez choisir entre "[contact] Arrive", "[contact] Quitte" ou [contact] Nest pas à ", suivi de la position actuelle de votre contact, de votre position ou dun" Nouvel emplacement "et la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications, soit «Une seule fois» ou «À chaque fois».

Choisir «[contact] nest pas à» modifie légèrement les options. Les options de localisation sont les mêmes, mais vous pouvez ensuite sélectionner une période et les jours auxquels vous souhaitez être averti. Par exemple, vous pouvez configurer une notification pour vous alerter chaque fois quun ami nest pas au travail pendant la semaine.

Si vous sélectionnez «Notifier [contact]», vous pouvez alors choisir entre «Jarrive» et «Je pars», suivi de votre emplacement actuel, de leur emplacement actuel ou «Nouvel emplacement» et de la fréquence à laquelle vous souhaitez que les notifications soient envoyées , qui est encore une fois un choix de «Une seule fois» ou «À chaque fois».

Une fois que vous avez sélectionné vos choix, vous devrez appuyer sur «Ajouter» dans le coin supérieur droit. Lorsque vous configurez une notification pour vous-même, le contact dont vous choisissez dêtre informé recevra une alerte pour lui dire que vous avez configuré une notification.

Il y a quelques autres trucs et astuces dans lapplication Find My qui méritent dêtre mentionnés pour vous aider à en tirer le meilleur parti.

Vous pouvez arrêter de partager votre position à tout moment en désactivant le bouton de localisation dans lapplication Localiser dans longlet Moi. Lorsque cette option est désactivée, aucun de vos amis avec lesquels vous partagez votre position ne pourra voir où vous vous trouvez.

Il dira simplement «Aucun emplacement trouvé» sous votre nom dans leur onglet Contacts. Lorsque vous le réactivez, votre position réapparaît.

Vous pouvez cesser de partager votre position avec un ami spécifique de manière permanente si vous changez davis. Vous allez disparaître de leur liste dans Contacts dans lapplication Localiser et vous devrez suivre les étapes au début de cette fonctionnalité pour recommencer à partager la position.

Ouvrez lapplication Localiser> Appuyez sur longlet Contacts> Appuyez sur la personne avec laquelle vous souhaitez arrêter de partager votre position> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations en bas de lécran> Appuyez sur `` Arrêter de partager ma position > Confirmer `` Arrêter Partage de lemplacement ».

Si vous ne souhaitez pas recevoir de demandes damis pour suivre votre position, vous pouvez les désactiver.

Ouvrez lapplication Localiser mon application> Appuyez sur longlet Moi> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations en bas de lécran> Désactivez loption `` Autoriser les demandes damis sous Notifications.

Vous pouvez ajouter certains amis comme favoris dans lapplication Localiser. Si vous ajoutez un ami ou un contact en tant que favori, il apparaîtra en haut de votre liste dans longlet Contacts de lapplication Find My, vous permettant de voir rapidement sa position, surtout si vous partagez votre position avec plusieurs amis.

Ouvrez lapplication Localiser mon application> Appuyez sur son nom dans longlet Contacts> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations en bas de lécran> Appuyez sur «Ajouter [contact] aux Favoris».

Plutôt que dafficher la ville et le pays comme emplacement sous le nom dun contact dans lapplication Localiser, vous pouvez modifier le nom dun emplacement afin quil indique «Domicile» ou «Travail», par exemple.

Ouvrez lapplication Localiser mon application> Appuyez sur longlet Personnes> Appuyez sur la personne dont vous souhaitez modifier lemplacement> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations en bas de lécran> Appuyez sur Modifier le nom de lemplacement> Sélectionnez dans Domicile, Travail, École , Gym, Aucun ou Créer une étiquette personnalisée.

Vous pouvez modifier un nom demplacement pour vous-même ainsi que pour vos contacts, afin que vos contacts voient «Domicile» plutôt que la ville et le pays.

Ouvrez lapplication Localiser mon application> Appuyez sur longlet «Moi»> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations> Appuyez sur «Modifier le nom de lemplacement».

Si vous ne souhaitez plus voir la position dun ami, vous pouvez le supprimer de votre liste.

Ouvrez lapplication Localiser> Appuyez sur longlet Contacts> Appuyez sur la personne que vous souhaitez supprimer de votre liste> Faites glisser vers le haut sur la carte dinformations en bas de lécran> Appuyez sur «Supprimer [contact].

Écrit par Britta O'Boyle.