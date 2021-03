Les correctifs de sécurité Apple iOS pourraient être séparés des mises à jour principales à lavenir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple propose actuellement une mise à jour majeure diOS et d iPadOS par an, avec plusieurs mises à jour plus petites tout au long de lannée ajoutant des fonctionnalités supplémentaires ou implémentant des correctifs de sécurité.

Cela pourrait cependant être sur le point de changer, avec 9to5Mac repérant certaines modifications dans le code interne de la quatrième version bêta de la prochaine mise à jour iOS 14.5, ce qui suggère que les mises à jour de sécurité pourraient être séparées des principales mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Selon le site, une section du menu de mise à jour iOS suggère quApple proposera à lavenir des mises à jour de sécurité autonomes aux utilisateurs diPhone et d iPad.

Il est dit que les utilisateurs pourront activer les mises à jour de sécurité et les nouvelles mises à jour individuellement, ce qui vous permettra de vous assurer que vous obtenez toujours des correctifs de sécurité sur votre appareil, même si vous choisissez de ne pas télécharger le dernier logiciel iOS complet.

Le site a également indiqué que le code indique que si vous téléchargez une mise à jour spécifique, telle quun correctif de sécurité, vous devrez peut-être la supprimer avant de pouvoir télécharger une autre mise à jour iOS.

Actuellement, on ne sait pas comment Apple pourrait limplémenter, mais étant donné quApple propose déjà des mises à jour de sécurité aux utilisateurs de Mac exécutant déjà une ancienne version de MacOS, et quAndroid fonctionne également comme ça, il ne serait pas surprenant de voir iOS et iPadOS également passer à cela. système.

On ne sait pas encore quand la mise à jour iOS 14.5 sera publiée, bien quelle soit prête à apporter de nouvelles fonctionnalités intéressantes, y compris la possibilité pour les utilisateurs dApple Watch de déverrouiller leur iPhone même avec un masque facial , ainsi que certains Beats. des écouteurs ajoutés à lapplication Find My.

Écrit par Britta O'Boyle.