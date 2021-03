Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous entendons des rumeurs depuis un petit moment maintenant que liPhone 12 mini, un délice absolu lorsque nous lavons testé et largement accueilli pour sa petite taille, na peut-être pas été à la hauteur de sa facturation sur le front des ventes.

Maintenant, Nikkei rapporte quApple en a assez - il réduit de 70% le nombre dunités quil prévoyait de produire. Cest une baisse si importante quelle verra 20% moins diPhone 12 fabriqués au total jusquen juin.

Nous avons adoré liPhone 12 mini, qui fait peu de compromis pour apporter lexpérience phare dans un boîtier plus petit, et ce sentiment a été repris par la plupart des personnes que nous connaissons qui ont essayé le téléphone.

Cependant, ce nest toujours pas un appareil bon marché et la pénétration du marché ne semble pas avoir été ce quApple espérait peut-être avec optimisme. Cependant, lanalyse de marché dOmedia indique toujours quil sagissait du dixième téléphone le plus vendu au monde en 2020.

Cela pourrait signifier que le problème ici tient autant aux attentes dApple quaux ventes réelles du téléphone.Nous espérons donc vraiment que cela ne freine pas les projets futurs pour les petits iPhones.

On ne sait pas si dautres fabricants de téléphones regardaient liPhone 12 mini pour voir sils devraient faire de même, mais cette nouvelle ne répandra pas non plus trop de confiance sur ce front.

Écrit par Max Freeman-Mills.