Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nouvelles d Apple travaillant sur un iPhone pliable et un iPhone SE de nouvelle génération ont fait surface plus tôt, grâce à un analyste très respecté avec une solide expérience. Maintenant, ce même analyste affirme quApple lancera quatre modèles diPhone en 2021.

Selon Ming-Chi Kuo (via MacRumors) , les quatre modèles diPhone auront les mêmes tailles que la gamme 2020 . Kuo a déclaré que nous pouvons également nous attendre à des modèles diPhone 13 Pro, qui comporteront des écrans LTPO 120 Hz écoénergétiques et un appareil photo ultra-large amélioré avec un objectif à ouverture f / 1,8 et une mise au point automatique.

La série entière de liPhone 13 comprendrait des batteries plus grosses et des découpes daffichage plus petites. À part cela, les modèles 2021 ne seront pas trop différents des modèles existants. Kuo a déclaré que liPhone noffrirait pas l USB-C en 2021 et que les quatre modèles comporteront le modem X60 5G de Qualcomm.

Il ny avait aucune mention dApple ajoutant un scanner dempreintes digitales intégré aux modèles 2021 - ce à quoi Mark Gurman de Bloomberg a dit sattendre. La note de recherche de Kuo indique en outre quil ny aura "pas de conception sans port" cette année après tout. Cela fait également beaucoup de bruit depuis des années .

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 2 Mars 2021

Enfin, dans la perspective des alignements dApple pour 2022, Kuo pense que certains modèles diPhone lannée prochaine comporteront une découpe daffichage perforée.

Écrit par Maggie Tillman.