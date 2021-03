Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les nouvelles d Apple travaillant sur un iPhone pliable ont fait surface plus tôt, grâce à un analyste très respecté avec une solide expérience. Maintenant, ce même analyste affirme que la version de nouvelle génération de liPhone SE 2020 fera ses débuts au cours du premier semestre 2022.

Selon Ming-Chi Kuo (via MacRumors ), le nouveau modèle ne sera pas assez différent de lexistant, ajoutant principalement la prise en charge de la 5G et un processeur mis à niveau. Lapparence et les spécifications devraient être assez similaires à celles de liPhone SE de 4,7 pouces lancé en avril 2020, a-t-il déclaré. Ce téléphone ressemble beaucoup à l iPhone 8, mais avec des composants internes améliorés, notamment la puce A13 de la série iPhone 11 .

Dans notre examen de liPhone SE actuel , nous avons dit que cétait un iPhone assez remarquable. Bien sûr, il est construit autour dun matériel vieux de trois ans, mais pour un téléphone abordable, le SE offre le type dénergie qui vous gardera satisfait, sans quil soit nécessaire de le mettre à niveau dans un avenir immédiat. Cest attrayant pour tous les utilisateurs diPhone 6, 6S, 7, 7S et iPhone 8 qui souhaitent mettre à niveau mais ne veulent pas dun téléphone plus cher.

Quant à la version de nouvelle génération, Kuo pense que lexpérience "saméliorera considérablement" si Apple ajoutait un bouton dalimentation "Touch ID", mais il na également "aucune visibilité" sur le fait que cela se produira réellement.

Pour un tour dhorizon de toutes les nouvelles rumeurs sur liPhone SE, consultez le guide de Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.