(Pocket-lint) - Si vous avez besoin de plus de preuves quApple travaille sur un iPhon e pliable, un analyste très respecté avec une solide expérience affirme maintenant quApple développe un tel téléphone, et il pourrait cibler un lancement 2023.

Selon Ming-Chi Kuo (via MacRumors ), liPhone pliable dApple pourrait avoir un écran entre 7,5 et 8 pouces. Il sera également de la taille dun iPad Mini lorsquil sera déplié, ce qui signifie quil ressemblera plus à un Galaxy Fold quà un Galaxy Z Flip ou à un Razr.

Apple essaie toujours de résoudre "les problèmes de technologie clé et de production de masse". Sil peut le faire cette année, le téléphone sera lancé dans deux ans.

Kuo a noté que le produit "na pas encore officiellement démarré", ce qui signifie quil pourrait être au stade de la recherche et pourrait ne pas se concrétiser. Gardez à lesprit quen janvier 2021, Bloomberg a également affirmé quApple travaillait sur un iPhone pliable, même si cela suggérait que le téléphone serait beaucoup plus petit.

Bloomberg a déclaré que la société basée à Cupertino était à des années du lancement dun appareil pour les consommateurs, car elle ne fonctionnait que sur lécran et navait même pas commencé le reste du téléphone. Les premiers prototypes de lécran ressemblaient beaucoup à des écrans pliables déjà disponibles chez des fabricants tels que Samsung et Motorola et dautres. Apple espère concevoir un iPhone pliable avec une "charnière invisible" pour la plupart, a déclaré Bloomberg.

Il sera intéressant de voir si Apple peut vraiment réaliser une charnière invisible. Cela aiderait son téléphone à se démarquer, étant donné que les téléphones pliables existent depuis des années au moment où un iPhone pliable est apparemment même prêt à être lancé. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.