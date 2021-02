Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple fabrique peut-être un nouvel accessoire de chargement pour iPhone: une batterie qui se fixe magnétiquement à laide de MagSafe.

Selon Bloomberg , Apple a déjà développé des prototypes - certains avec un extérieur en caoutchouc. Laccessoire de la batterie est en développement depuis au moins un an, mais il y a eu quelques obstacles, car le logiciel de liPhone pense parfois que le pack surchauffe. Bloomberg a déclaré quApple prend au sérieux lannonce des accessoires de charge depuis quelle a dû mettre de côté le tapis de charge AirPower annoncé précédemment en 2019.

Gardez à lesprit quun nouveau bloc-batterie a commencé à apparaître après la découverte dune référence dans le code bêta diOS 14.5 , comme la repéré MacRumors . Bloomberg a déclaré que la référence avait été supprimée et que des problèmes de développement en cours pourraient entraîner le retard ou lannulation de laccessoire.

En plus des nouvelles sur les accessoires, le rapport de Bloomberg a également noté que la gamme diPhone ne recevra probablement pas de support pour la charge sans fil inversée de sitôt. Apple serait intéressé à permettre à ses appareils de se recharger les uns les autres, et espérait même que la gamme diPhone 2019 serait en mesure de charger sans fil les AirPods. Cette capacité ne sest jamais concrétisée et est «improbable dans un proche avenir», selon Bloomberg.

Pour en savoir plus sur la gamme actuelle daccessoires MagSafe dApple, qui se fixent à larrière de liPhone via un cercle daimants intégré, consultez notre guide.

