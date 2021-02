Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a fait appel à LG pour développer un écran pliable pour un futur iPhone, selon un nouveau rapport de DigiTimes .

Les sources de la sortie suggèrent que LG Display aidera Apple à développer un panneau OLED pliable pour liPhone. Cependant, il nest pas clair à ce stade sil resterait le fournisseur de liPhone pliable une fois lappareil développé et prêt pour la production de masse.

Bien sûr, ce nest pas la première fois que nous entendons des chuchotements concernant le `` iPhone Fold - et même pas la première fois que LG est lié à la production de lécran.

En 2017, il a été signalé quun «groupe de travail» LG travaillait sur des écrans flexibles pour liPhone, un an après que la société ait choisi Apple et dautres géants de la technologie comme clients de la technologie.

Cependant, Samsung a également été suggéré comme fournisseur dApple décrans pliables OLED, des rapports récents indiquant même que la société a fourni à Apple des échantillons à tester lannée dernière.

Étant donné quApple a utilisé à la fois des écrans LG et Samsung dans les modèles diPhone actuels et précédents, il est tout à fait possible quil teste les deux et puisse aller jusquà fournir laffichage par les deux fournisseurs. À ce stade, nous ne savons rien de lappareil avec beaucoup de certitude.

Ce qui est vrai, cependant, cest que les rumeurs ont pris de lampleur depuis environ un an. Cela ne veut pas nécessairement dire quoi que ce soit de concret, mais cela suggère quun iPhone pliable pourrait être avec nous le plus tôt possible.

Écrit par Conor Allison.